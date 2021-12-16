Политика

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Вчера 18:28388

Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»

Саме на цьому наголосив голова фракції партії «НАШ КРАЙ» в Сумській обласній раді на сесії та запропонував перенести розгляд проекту бюджету на наступний тиждень.

Пропозиція не була підтримана і депутати більшістю голосів фракцій «Слуг народу», ОПЗЖ та «Європейської солідарності» прийняли бюджет на 2022 рік. 

«Фракція партії "НАШ КРАЙ" не буде підтримувати цей проект та вносить пропозицію щодо перенесення цього питання на наступну сесію. За цей час депутатам необхідно опрацювати питання щодо наповнення бюджету за рахунок збільшення надходжень від використання лісів і надр області, перегляду видатків, мінімізацію корупційних ризиків управлінням комунального майна. Саме збереження освітніх, медичних та соціально спрямованих установ має стати основою бюджету на наступний рік», - зазначив під час виступу Євген Южаков, голова фракції партії «НАШ КРАЙ».

За словами депутата, прийнятий бюджет негативно вплине на розвиток області та стане продовженням політики зменшення видатків на освіту, медицину, соціальні програми. Фактично кожна громада області відчує це через закриття або зменшення кількості дітей у садочках, інтернатах, професійно-технічних училищах та коледжах, скорочення або закриття медичних та соціальних установ. Особливо це стосується сільських територій. 

«Проект бюджету на 2022 рік був недостатньо опрацьований, відсутня пропорційність у виділенні коштів громадам на реалізацію важливих для розвитку територій проектів, не враховані пропозиції депутатів», - говорить голова фракції «НАШ КРАЙ». 

Тому, за словами Євгена Южакова, керівництво обласної ради застосувало прямий тиск на депутатів, які працюють в комунальних установах, для прийняття обласного бюджету. Це, на думку депутата, неприпустиме явище і породжує  негативну практику в діяльності обласного представницького органу. 

Пропозиція щодо відтермінування прийняття бюджету для більш детального аналізу, доопрацювання, врахування пропозицій громад не була підтримана депутатами. 

«Депутати нашої фракції продовжать роботу над вдосконаленням та внесенням пропозицій до бюджету у наступному році задля скорочення необґрунтованих видатків на утримання «роздутих» штатів апарату обласної ради, управління комунального майна, підвищення ефективності використання майна громади, уникнення корупційних ризиків в комунальних установах та збільшення надходжень від використання лісів і надр області», - підсумовує Євген Южаков.

 
Политика
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