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Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®

Політична партія «УДАР Віталія Кличка» пропонує своє бачення першочергових кроків, які має здійснити влада на початку 2022 року.

Владі, як і всій країні, важливо діяти злагоджено задля перемоги країни на трьох фронтах:

- по-перше, боротьба з коронакризою та її наслідками;

- по-друге, безпека та захист українських територій від загрози повномасштабного вторгнення Росії,

- по-третє, це протидія енергетичній кризі та забезпечення енергобезпеки країни.

Крок перший. Боротьба з коронакризою та її наслідками

Заходи необхідні для протидії епідемії коронавірусу:

- посилення підтримки медперсоналу та не допущення скорочення кількості фахівців;

- посилення інформаційної кампанії з метою пришвидшення темпів вакцинування. До кінця весни в Україні має бути повністю вакциновано не менше 70% людей;

- завершення за рік реформи медичної системи на вторинній і третинній ланці.

Другий крок. Безпека та оборона

Збройні Сили України – це основа оборони України. Це єдиний можливий захист від зовнішньої агресії, на який можуть покластися українські громадяни.

Експерти «УДАРу Віталія Кличка» наполягають на тому, що державна оборонна стратегія має, у першу чергу, фокусуватися не на кількісному збільшенні ЗСУ, а на якісному перетворенні армії. А для цього:

- необхідно нарешті провести комплексну реформу державного «Укроборонпрому» та модернізацію вітчизняного ВПК;

- створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має направлятися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ.

Третій крок. Зміцнення енергобезпеки, втримання тарифів, безперебійне постачання енергоресурсів

Україну чекає непроста зима. Ледь не щодня ми отримуємо тривожні повідомлення про брак вугілля для електростанцій, скорочення лімітів на газ для населення і підприємств теплокомуненерго.

В Україні є всі ознаки наближення енергетичної кризи, яка може проявитися не лише у вигляді планових, «віялових» відключень електроенергії, але й неконтрольованого виключення окремих складових об’єднаної енергетичної системи – т.зв. блекауту.

Партія «УДАР Віталія Кличка» закликає керівників міст організувати роботу місцевих антикризових штабів для інвентаризації наявних у містах ресурсів, необхідних для проходження опалювального сезону.

Головне завдання для місцевих енергетичних штабів – перевірити наявність та у разі відсутності забезпечити встановлення приладів автономної подачі електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури (лікарень, пологових будинків тощо), а також відпрацювати алгоритм дій усіх екстрених служб (ДСНС, поліція, технічні служби) під час надзвичайної ситуації.

Ці три кроки дозволять країні та людям пройти складний етап. Ці кроки – це початок рішучого поступу у відновленні країни. Кожна криза – це нові можливості і наше спільне завдання скористатися шансом стати сильнішими!

Україна повинна бути сильною, а громадяни – почуватися захищеними!

Политика
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