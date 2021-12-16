Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому» Передноворічні дні – особливі. Сповнені як приємних клопотів і метушні, так і напруженої роботи. Напередодні Нового року ми зазвичай підводимо підсумки й будуємо плани. У цей період звітують також депутати, яких ми обрали і яким довірили представляти інтереси нашої громади. І дуже добре, коли є можливість відкрито поспілкуватися з депутатом і дізнатися: як, що і за які кошти він зробив для своїх виборців та яким чином його ініціативи вплинули на розвиток нашого рідного міста Суми.

На місцевих виборах до Сумської міської ради 25 жовтня 2020 року майже 16% голосів виборців взяла партія «Слуга народу». Це політичне об’єднання, що кинуло виклик системі й поставило за мету завести у владу людей, які, не маючи сумнівного політичного минулого, горять бажанням якісно змінювати країну. Тоді на цій хвилі на сумський політичний олімп увірвалися нові постаті — молоді, амбітні, з цілою купою нових ідей і своїм баченням майбутнього України.

Одним з таких депутатів Сумської міської ради 8-го скликання став 32-річний Ігор Кальченко (на час обрання йому виповнився 31). Попри такий молодий вік він уже був відомим менеджером-правлінцем на Сумщині, адже з січня 2020 року обіймав посаду керівника апарату Сумської ОДА.

Досьє

Ігор Володимирович Кальченко, народився 14 березня 1989 року в Сумах.

Закінчив Українську академію банківської справи за спеціальністю “Правознавство”, юрист.

З 2012 року працював у Сумській міській раді на різних посадах.

28 січня 2020 року призначений на посаду керівника апарату Сумської ОДА.

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року обраний депутатом Сумської міської ради 8-го скликання від партії “Слуга народу” на окрузі №1 (це центр міста, а також Петропавлівська, Кондратьєва, Харківська, Прокоф’єва та прилеглі до них вулиці).

Одружений.

Погоджуючись на інтерв'ю, Ігор Володимирович зазначив, що перш за все він хотів би якомога більше розказати про те, що йому як депутату міської ради вдалося зробити упродовж року. Втім, розмова пішла не тільки про роботу, і ми вийшли за рамки запланованого, бо за образом успішного чиновника, управлінця, депутата хотілося побачити звичайну людину з її думками, переконаннями та вподобаннями.

- Ігоре, Ви стали депутатом міської ради у жовтні 2020 року, на той час вже будучи керівником апарату Сумської ОДА, успішною і зайнятою людиною. Чому вирішили балотуватися?

- Тому що перш за все я люблю це місто, в якому народився й живу, в якому, сподіваюсь, зростатимуть мої діти. З ним пов’язано стільки подій, спогадів! Ось тут ми гралися з друзями, тут гуляли, коли були студентами, а тут я вперше сказав коханій дружині «Люблю!»... І я дуже хочу, щоб наше місто було комфортним, зручним, чистим та затишним, і головне — перспективним.

Крім того, маю певний управлінський досвід та юридичну освіту, тож переконаний, що моя діяльність принесе користь сумчанам і громаді.

- А чому саме «Слуга народу»?

- Тому що це команда з дуже крутими ідеями і великими перспективами. Важливо, що крім ідей, ми маємо класні інструменти для їх втілення. Взяти хоча б президентську програму «Велике будівництво», результати якої вже видно неозброєним оком – це і кілометри доріг, і оновлені лікарні та школи, і садочок «Світлячок» у 12-му мікрорайоні, зведений за унікальним проєктом, і збудовані об’єкти спортивної інфраструктури, у тому числі, й у Сумах та на Сумщині.

Також дуже допомагає в роботі наша злагоджена співпраця на різних рівнях та розуміння, коли ми разом з народними депутатами України спільно працюємо над вирішенням проблем мешканців громади.

Йдучи на вибори, Ігор Кальченко, ставив собі за мету реалізувати в місті низку проєктів, спрямованих на покращення життя сумчан. Якщо подивитися на його передвиборчу програму, то побачиш там такі пункти, як реконструкція Центрального міського парку імені І.М. Кожедуба, сприяння у створенні сучасної загальноміської системи відеоспостереження «Безпечне місто» та в облаштуванні освітлення прибудинкових територій, тротуарів, доріг, зупинок тощо.

І зараз, коли вже минув рік депутатства, він говорить, що майже все із запланованого вдалося втілити у життя чи принаймні розпочати роботу у цих напрямках.

- Ігоре, от візьмемо з Вашої передвиборчої програми такий пункт, як реконструкція парку імені Кожедуба. Відомо, що цим питанням Ви почали займатися, коли ще навіть не були депутатом. Це для Вас дійсно важливо?

- Так, на мою думку, це важливо, і не лише для мене, а й для усього міста. З цим парком у багатьох сумчан більш старшого віку пов’язано багато чудових спогадів дитинства, і було б добре, якби і для молоді, і для дітей він став місцем, де можна добре відпочити - покататися на нових безпечних сучасних атракціонах, погуляти доглянутою територією, поїсти смачненького, зробити яскраві фото… Мені як патріоту міста завжди трохи сумно, коли чую, з яким захопленням містяни розповідають про парк, скажімо, у Харкові, до якого їдуть вихідними, на свята, витрачаючи час і кошти на дорогу. Чому не можна зробити так, щоб навпаки – до нас їхали туристи, щоб наш парк став справжнім туристичним магнітом?

І я впевнений, що так і буде. А оптимізму додає той факт, що це питання на контролі у народних депутатів України від партії «Слуга народу» Михайла Ананченка та Тетяни Скрипки, а також голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

За сприяння нардепів на реконструкцію парку вже у наступному році мають виділити 150 мільйонів гривень з держбюджету. До реалізації цього масштабного проєкту долучаємо харківських архітекторів, які, до речі, були приємно вражені тим, що у нашому парку є така чудова набережна – її також можна активно задіяти в реконструкції. Не буду зараз розкривати усіх секретів, тим більше, що ескіз ще не остаточний, у процесі будемо вносити зміни, але про одну «фішку» дуже хочу розповісти: є ідея зробити сцену на воді (як це часто роблять у Європі) і проводити концерти прямо на набережній. Також буде побудований урбан-парк, де можна буде кататися на скейтах, велосипедах, роликах, займатися паркуром та воркаутом, та Льодова арена.

Взагалі масштаби цієї реконструкції такі, що наш парк має усі шанси стати парком №1 в Україні.

- Ще однією Вашою передвиборчою обіцянкою було облаштування освітлення прибудинкових територій, тротуарів, доріг, зупинок. Чи вдалося щось зробити в цьому напрямку? Що саме?

- Один з прикладів, який одразу спадає на думку, це питання освітлення двору будинків №24, 26 та 28/1 на вулиці Харківській. До мене звернулися мешканці цих будинків з проханням посприяти у встановленні освітлення: річ у тім, що біля їхніх будинків воно було практично відсутнім. У темну пору доби це дуже незручно і небезпечно. Та ж проблема була й у жителів будинків №3 та 5 на вулиці Катерини Зеленко. «Будь ласка, поставте хоча б один ліхтар!» - просили люди, яким набридло, що їхні двори щовечора занурюються в темряву. З радістю можу сказати, що наразі ці прибудинкові території змінилися, вони освітлені, там можна і ввечері погуляти, і, повертаючись додому в темну пору, не боятися, що щось трапиться.

До депутата люди звертаються, як правило, тоді, коли не можуть вирішити якусь болючу для них проблему у тих інстанціях, які за це відповідають.

Саме з таким питанням до мене звернулися мешканці будинків № 165А та 165Б на вул. Г. Кондратьєва: з 2011 року людям надходили платіжки за підвищеними тарифами за електроенергію (4,65 грн/кВт) - через використання загальнобудинкового лічильника, а не квартирного. Я виніс запит на липневій сесії міськради, депутатський корпус його підтримав. Поки що не можу 100-відсотково стверджувати, що питання вирішено позитивно, бо ще є деякі неузгодження, але я тримаю його на особистому контролі.

Ще один приклад – вирішення «ліфтової» проблеми: у травні 2021 року до мене звернулися мешканці будинку 1/1 на вулиці Харківській - у під’їзді №5 за рішенням суду, згідно з експертним висновком, був відключений ліфт. Щоб знов ввести його в експлуатацію, потрібен був дороговартісний ремонт, а для мешканців під’їзду, серед яких багато літніх людей, пенсіонерів, ця сума була непідйомною. Тож спрямував туди 200 тисяч гривень, і наразі проблема вирішена.

Коли мова заходить про виконану роботу, реалізовані проєкти, то зазвичай говоримо про кошти, витрачені на округ, як один з показників роботи депутата. Але важливо розуміти, що це не просто сухі цифри: за кожною з них стоять люди — їхні долі, комфорт, впевненість у майбутньому та довіра до влади, а інколи — здоров’я та навіть життя.

Так, наприклад, життя мешканців будинку №11 на вулиці Фабричній та будинків №№ 8, 6/1, 4, 6 та 8/2 на вулиці Харківській щодня було, без перебільшення, під загрозою, бо прибудинковою територією їздив легковий і вантажний транспорт, тому що іншої дороги просто не існувало. Уявіть собі, як було “комфортно” та “спокійно” людям жити у таких дворах та випускати на прогулянку дітей! До того ж дорога була вщент розбитою, бо нею щодня рухалися вантажівки з будматеріалами, оскільки поруч зводять багатоповерхівку. Дякую колегам-депутатам, які підтримали цей запит, і наразі питання вирішується.

Користуючись нагодою, хочу звернутися до сумчан: якщо у вашому будинку, дворі, на вашій вулиці є якась невирішена проблема, не мовчіть! Пишіть колективний запит, будемо допомагати.

Саме такий запит я отримав від мешканців будинків 10-12 на вулиці Лебединській. «Немає дитячого майданчика, дітям ніде гратися!» - скаржилися люди. Старий майданчик, який вже давно був аварійним, вони демонтували власними силами, бо боялися за життя й здоров’я малят. Найближчий майданчик розташований у дворі на протилежному боці дороги, там немає світлофорів. Але, навіть діставшись туди, дитина не може нормально погратися, бо цей майданчик – один на декілька дворів, і, щоб покататися на якійсь з гойдалок, доводилося стояти у черзі. Цю проблему вдалося вирішити, і малеча з цих будинків тепер грається на новенькому сучасному майданчику: і дітям радість, і батьки спокійні.

- Також Ви, як депутат, допомагаєте дитячим освітнім закладам у Сумах, залучаючи кошти на ремонти, встановлення нового обладнання, придбання необхідного інвентаря, приладів тощо. Яким чином обираєте заклад, що потребує Вашої першочергової уваги?

- У лютому 2021 року я отримав доволі емоційний лист з проханням про допомогу, підписаний працівниками Сумського дитячого садочку №6 «Метелик» та батьками дітей (242 підписи). У закладі на той час було кілька проблем, які потребували негайного вирішення, адже йшлося про безпеку й здоров’я дітей та персоналу.

Перш за все це було питання капітального ремонту даху. Вихователі та батьки скаржилися, що, як тільки починається дощ, у приміщеннях вода тече з даху на стелю та стіни. Чи варто казати, що це не тільки некомфортно, а й дуже небезпечно, адже загрожує не тільки грибком і пліснявою, а й коротким замиканням, що може призвести до пожежі! У незадовільному стані перебували й сходи на ганку в головному корпусі та харчоблок.

Проблему з дахом та сходами вдалося вирішити у співпраці з народним депутатом України Ігорем Васильєвим, за сприяння якого були залучені кошти соцеконому — 1 млн. грн. на дах і 200 000 грн. на ганок. Що ж стосується ремонту харчоблоку, то для цього я залучив депутатські кошти, і тепер там зроблена нова сучасна вентиляційна система, встановлена потужна електром’ясорубка – все це заклад не міг придбати власними силами. Тож тепер смачні страви для малечі готуються у комфортних умовах і на хорошому обладнанні.

Крім цих витрат на харчоблок «Метелика», гроші пішли також на облаштування класів для ефективної навчальної діяльності у Сумській школі №2 імені Д.Косаренка та закупівлю лінолеуму для дитсадка №5 “Снігуронька”.

Хотів би ще окремо пояснити, бо інколи доводиться чути такі думки, мовляв, депутати піаряться на тому чи іншому об’єкті, а гроші – це ж не їхні особисті… Так, дійсно, все, що робиться в місті, навіть за сприяння депутата, - це кошти громади. А задача депутата полягає в тому, щоб проявити ініціативу, переконати відповідну комісію та домогтися того, щоб гроші були залучені на той чи інший проєкт.

Я намагаюся у своїй депутатській діяльності керуватися таким правилом: кожного року приділяти особливу увагу конкретному об’єкту, який найбільше цього потребує, і максимально допомагати. Тож в цьому році це був садок «Метелик», у наступному якийсь інший, відповідно до звернень.

- Судячи з того, що значну частину депутатських коштів Ви спрямовуєте на розвиток дитячого спорту, для Вас це питання — одне з пріоритетних. Чому?

- Вважаю, що спортивне виховання підростаючого покоління сумчан - це і справді дуже важливо. По-перше, це здоров’я наших дітей. А по-друге, неможливо заперечувати і виховну роль спорту: це дисциплінує, гартує витримку та волю до перемоги, виховує найкращі якості особистості. Тож за минулий рік 77 000 грн. спрямував саме на фінансову допомогу дитячим спортивним закладам.

Що конкретно вдалося зробити? Так, наприклад, у дитячо-юнацькій спортивній школі єдиноборств Сумської міської ради повністю оновили покриття на підлозі у залі, встелили новими матами. Для цього виду спорту якість підлоги є надзвичайно важливою, адже хороше покриття – це запорука того, що у дітей не буде випадкових травм та забоїв. Тож тепер юні сумські борці та їхні тренери займаються у комфортних умовах, і, сподіваюся, це допоможе їм перемагати й ставити нові спортивні рекорди й досягнення.

Крім того, для створення літньо-спортивного табору придбали новенькі туристичні намети, для міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - спортивне обладнання. Також фінансово підтримали спортсменів, які брали участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

- Отже, чим займався депутат міськради Ігор Кальченко упродовж року, ми тепер маємо уявлення. Хотілося б більше знати також і про роботу на посаді керівника апарату Сумської ОДА.

- Якщо коротко, то моя робота зосереджена в основному на таких напрямках, як запобігання та протидія проявам корупції, співпраця з органами місцевого самоврядування та реалізація реформи децентралізації, відновлення довіри людей до влади.

На жаль, у нас подекуди трапляється так, що чиновники замість того, щоб працювати на благо людей, починають думати перш за все про себе і свої статки. Вважаю це неприпустимим і закликаю кожного, кому відомі такі факти, звертатися до мене. Будемо реагувати.