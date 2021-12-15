"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині Рік тому жителі Сумщини підтримали 365 кандидатів від партії «Слуга Народу», які стали депутатами різних рівнів та головами громад. Усі впродовж грудня, з ініціативи голови партії Олени Шуляк, звітують про результати роботи.

"Наші депутати впливали на важливі для громад рішення та виконували свої передвиборчі обіцянки. Кожному є чим пишатися й над чим ще працювати.

Якщо говорити загалом, то завдяки завершеній вертикалі – від депутатів на місцях до президента – команді «Слуги Народу» вдалося реалізувати багато соціальних ініціатив. За сприяння народних депутатів чимало бюджетних коштів спрямовано на Сумщину. Це і придбання шкільних автобусів, машин для екстреної допомоги, медичного обладнання та оснащення для шкіл. У межах програми «Велике будівництво» завершено 6 амбулаторій у районах, відремонтовано 200 км доріг державного значення, 150 км місцевих шляхів та 51 міст на них. Відремонтовано приймальні відділення в опорних лікарнях, оновлено школи, стадіони та садочки. Попереду ще чимало роботи", - зазначив у своєму виступі голова обласної організації політичної партії " Слуга Народу" Михайло Ананченко.

Депутати фракції "Слуга Народу" в Сумській міській раді звітують про облаштовані спортивні об’єкти, розпочату реалізацію проекту "Безпечне місто" та "реанімований" громадський бюджет. За словами секретаря Сумської міської ради Олега Рєзніка особливу увагу приділяли і освітній галузі, ремонту шкіл та дитячих садочків, зокрема харчоблоків в них . Обласні обранці від "Слуги Народу", яких на Сумщині 16-ро, спрямували свої зусилля в першій рік каденції на розвиток медицини. Наймасштабніший проект- реконструкція онкологічного диспансеру.

"Маємо унікальний проект на будівництво онкоцентру. Тут будуть лікуватись жителі Сумщини, абсолютно безплатно. На сьогодні вже завершено реконструкцію хірургічного корпусу закладу",- розповів голова обласної ради Віктор Федорченко.

В Сумському районі зуміли зберегти практично всі інфраструктурні об'єкти , а кошти бюджету розподіляли на підтримку громад.

Кожен присутній мав змогу особисто поспілкуватися із своїм депутатом, почути відповіді на питання та надати свої пропозиції.

На завершення, голова обласної організації подякував кожному жителю області за віру, відданість, терпіння та підтримку.

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