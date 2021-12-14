Свой губернатор ближе к делу Уходящий год Сумщина встречала с одним главой области, а провожает с другим. Более того, за президентскую каденцию Владимира Зеленского в нашем регионе Дмитрий Живицкий - уже третий руководитель ОГА. Время которого, судя по всему, не скатится к закату так быстро, как у двух предыдущих.

Справедливости ради надо признать: в отличие от слабо ориентировавшихся в нашей области Хомы и Грищенко, по сути «варягов», Дмитрий Живицкий для Сумщины – свой. И он не просто выходец отсюда, знающий область; он человек с опытом управления именно нашим регионом. К сожалению, такого понимания открытых и подковерных процессов, знания кто чего стоит из местных чиновников, ни у Василия Хомы, ни, тем более, у Романа Грищенко не было. Но это преимущество Живицкого с лихвой уравновесилось острейшими проблемами, которые пришлось решать не предыдущим, а уже нынешнему председателю ОГА. За минувшие полгода область если и не сделала резкого скачка в развитии, то уж точно не ухудшила позиции. Что в ситуации Сумщины – уже очень серьезной достижение, ведь к этому всё шло.

Алчевск-2 маячил на горизонте

Проблема подачи тепла в зону ответственности Котельной северного промузла, тлевшая уже почти 5 лет, должна была «взорваться» в этом отопительном сезоне. Безнадежная долговая яма КСПУ и бывшего завода Фрунзе, рекордные цены на газ, техническая неспособность подать теплоноситель в Курский микрорайон от Сумской ТЭЦ – спрогнозировать и заранее решать эти проблемы еще летом должны были городские власти Сум. По закону, это исключительно их компетенция и ответственность. Но город с вхождением в отопительный сезон не справился, и проблему пришлось решать облгосадминистрации, причем, в режиме «пожарной команды». В итоге, ЧП в области удалось предотвратить, проблема решена – это хорошо. Но решена в ручном режиме – это плохо. На следующий отопительный сезон риски никуда не денутся, и областным властям снова придется делать работу городских.

Небольшая стройка стала БОЛЬШОЙ

«Велике будівництво» критики действующей власти называют просто мега-пиаром за бюджетные деньги, власть же говорит о самом масштабном инфраструктурном проекте за все годы Независимости. Так или иначе, но на Сумщине отремонтированные дороги, больницы и школы – это факт. Причем, пик строительных работ припадает как раз на конец нынешнего, 2021 года. Детские сады в Сумах и Шостке, отделения экстренной медпомощи в 6 районных больницах, спорткомплекс и стадион в Тростянце, полная реконструкция областного онкодиспансера, - далеко не полный перечень объектов, готовность которых в 2021 году или приближается 100%, или, как минимум, серьезно продвинулась.

Конечно, если команда действующего губернатора поставит всё это исключительно в его заслугу – это будет неправдой. Ведь работы на многих объектах начинали ещё его предшественники. Но начать дело, и «довести его до ума» - это два совершенно разных понятия. Другое дело, что, имея за плечами опыт работы первым замминистра регионального развития, Живицкому удается намного эффективнее и быстрее продвигать инфраструктурные проекты на Сумщине.

А вот что нынешний состав ОГА может справедливо записать в свой актив – это строительство и ремонт дорог. Почти 70 километров дорог местного значения, дорожное покрытие в 36 населенных пунктах области, - на начало декабря эти ремонтные работы уже были выполнены. Интересно, что это составляет 100% плана на текущий год, но дорожные работы еще продолжаются. То есть пресс организован так, чтобы в порядок было приведено больше дорог на Сумщине, чем запланировано.

Кадры решают всё

Вторая половина года принесла стабильность в совместную работу исполнительной и представительской власти в регионе. Ещё не так давно отношения председателя ОГА и главы облсовета срывались с «холодной войны» - в открытую, с взаимным вынесением проектов решений о недоверии и отставке. История Сумщины помнит много конфликтов между администрацией и радой, но чтобы в ходе одной сессии губернатор и председатель облсовета одновременно добивались отставки друг друга – такого не было даже в нашем регионе.

С приходом Дмитрия Живицкого конфликтность в отношениях заметно снизилась. Да, между ОГА и облсоветом остается немало спорных моментов, но общий язык с депутатами администрация всё же умудряется находить.

Зато внутри самой ОГА возбуждение, наоборот, возросло. Такими понятиями, как «оценка эффективности» и показатели KPI новый губернатор разрушил безоблачное и полусонное существование укоренившихся за 15-20 лет в администрации чиновников. «Кто не способен полноценно выполнять свои обязанности – будем прощаться», - такой подход явно не устраивает многих кабинетных работников, а значит, мы будем свидетелями многих кадровых перестановок в администрации.

Всё только начинается

Новый, 2022 год вполне может оказаться еще более сложным, чем нынешний.

Областной власти предстоит бороться с очередными волнами эпидемии и штамами коронавируса.

Возрастает напряженность на границе. Ближневосточные мигранты становятся ещё одним гибридным оружием, и одной из первых, против кого оно может быть направлено, станет приграничная Сумщина.

Экономика – хрупкая и очень ослабевшая основа стабильности в регионе. Развивать созданный машиностроительный кластер, поддерживать химиков, сокращать задолженности по зарплатам и наращивать местный бюджет – всё это придется делать команде Живицкого.

Удержать ситуацию его команде в таких условиях будет очень непросто, но шанс все же есть. Хотя бы потому, что, назначая Живицкого главой ОГА, Зеленский явно учитывал не только его личные качества, но и специфику Сумщины. А когда губернатор не приезжий, и работает не в командировке, а у себя дома – это меняет очень многое.