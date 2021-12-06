Локальный феодализмом на границе с РФ? Чуть больше года назад в Украине завершился главный этап реформы местного самоуправления. Вся страна была поделена на территориальные громады. По факту, Украина окончательно вступила в эпоху феодализма.

И хотя за этот год мы часто слышали от центральной власти о том, что Киев не позволит местным элитам создавать «феодальные княжества» на территории страны, проблема не просто не исчезла, она стала еще более актуальной. Особенно в контексте роста напряжения на границах. В памяти еще свежи воспоминания о 2014 годе, когда власть заигралась с «местными элитами» в Донецке и Луганске и полностью потеряла контроль над происходящим в регионе, что, в итоге, привело к многотысячным жертвам.

В своем выступлении летом этого года в Днепре Владимир Зеленский заявлял - «Укрепление местного самоуправления не означает ослабления единства и унитарности нашего государства. И любые, не только попытки, но даже мысли о построении какого-то отдельного федерального княжества в пределах общины за счет местной собственности или местного бюджета – все это получит жесткий отпор».

На деле же, во многих громадах произошло именно то, чего так боялся Президент. Местные «князья», годами засеивавшие «гречкой» электорат, сформировали большинство в советах и получили фактически безграничную власть, позволяющую им делать все, что захотят.

Вот одна из историй, как в новообразованной ОТГ на самой границе с Российской Федерацией местные власти в связке с патронирующими их бизнесменами выстроили вертикаль, в которой все крутится исключительно вокруг интересов единственной политической силы и ее спонсора. К сожалению, эта история не является уникальной, а скорее типична для всей страны. Просто меняешь фамилии и название ОТГ.

Князь Путивльский

Партия «Наш край» - позиционируется как политическое объединение «крепких хозяйственников» и людей, которые «болеют» за родные регионы. Но не только боль за малую родину объединяет ее членов. Умелое лоббирование собственных бизнес-интересов на уровне областных и районных советов позволяет многим членам партии успешно решать свои бизнес-задачи в конкретно взятых территориальных единицах. Конечно, попасть в высший законодательный орган страны было бы намного приятнее и полезнее, но, как говорил классик «маємо те, що маємо»

Одним из ярких, и, к сожалению, типичных типичных «нашкраевцев» является друг и протеже подозреваемого в работе на РФ народного депутата Андрея Деркача, депутат Сумского областного совета Валерий Валентинович Волков.

Валерий Волков (второй слева) и Андрей Деркач

Политическая карьера Валерия Волкова началась в 2006 году, когда фермер и бизнесмен родом из Макеевки был избран депутатом Сумского областного совета. Получив доступ к административному ресурсу, дела сельхозбизнеса новоиспеченного депутата пошли в гору.

Примерно тогда обширный бизнес Волкова постепенно перешел в собственность членов его семьи – дочерей, зятьев, супругу и других близких людей. Со временем «Агрофирма «Луч» и кооператив «Ярославна» стали гегемонами сельского хозяйства Путивльского района, а доходы многих жителей стали зависеть от семьи Волкова – кто-то сдает им в аренду землю, у кого-то они закупают молоко. В последнем вопросе фирмы Волкова являются монополистами региона, что позволяет им удерживать влияние и системно увеличивать свой земельный банк. Схема проста - если пайщик решает сдавать участок в аренду другим, лишается доходов от молока.

Сбор молока в одном из сел Путивльской громады

Не удивительно, что уже в октябре 2015 года Волков стал Путивльским городским головой, а в декабре 2019 – бывший мэр был переизбран на должность Путивльского городского головы объединенной территориальной общины.

Работа Валерия Волкова на посту городского головы была ознаменована несколькими скандалами. Но центральным стал конфликт вокруг Регионального Ландшафтного Парка «Сеймский», образованного решением областного совета в 2016 году. За время существования парка на его территории за распашку прибрежной полосы неоднократно задерживали технику. В последний раз это случилось в 2020 году, когда за подобное нарушение был оштрафован сотрудник фермерского хозяйства «Волков Валерий Валентинович». По странному стечению обстоятельств, из шести громад, на территории которых расположен парк, только Путивльская, во время каденции мэра, отказывалась подписывать договор о сотрудничестве, а сам Валерий Волков неоднократно призывал к ликвидации парка.

РЛП «Сеймский», река Сейм

Громады, дороги и граница

В рамках реформы местного самоуправления район разделился на две ОТГ – Путивльскую и Новослободскую. Это не в полной мере устраивало руководство Путивльской громады, так как терялся контроль над частью земель и источников финансирования бюджета. Возможно, по этой причине, в городе с определенной периодичностью стали проходить немногочисленные митинги жителей сел с требованием присоединиться к Путивльской ОТГ.

Митинги не сыграли должной роли, поэтому на местных выборах в 2020 году Валерий Волков попытался получить власть и в соседней Новослободской ОТГ. Однако там выборы проиграл. Вместо этого его снова избрали в облсовет от партии «Наш край», а городским головой Путивля стал близкий его семье Константин Гаврильчук. С декабря 2020 года влияние группы Волкова на власть в городе подкреплено монобольшинством «Нашего края» в городском совете. Немногочисленные фракции ОПЗЖ и Слуги Народа изначально показывали свою оппозиционность, но после того, как часть депутатов малых фракций получили земельные участки и другие привилегии, решения стали приниматься практически единогласно.

Почти все решения сессий городского совета в отношении компаний, связанных с Валерием Волковым, получают поддержку депутатов, при этому другие аграрии региона жалуются на то, что городская власть исповедует избирательный подход к отдельным компаниям, напрямую говоря о привилегиях для компаний, связанных с бывшим мэром.

Неплохо себя проявляет Валерий Волков и как депутат областного совета. Этим летом он протянул через совет решение о строительстве дороги между селами Скуносово и Корольки. На одной из сессий городского совета, Волков напрямую сказал, что эта дорога – результат его усилий. При этом его компания пообещала профинансировать часть ремонта дороги. Щедрость и внимание депутата к небольшому селу, в котором не так много «живых» домохозяйств, является вполне объяснимой. Дело в том, что большинство предприятий бизнесмена и депутата находятся именно в селе Скуносово. Там же находится и его дом – особняк с территорией в несколько гектар и собственным озером. Местные активисты обращали внимание на то, что дорога, которую в этом году построили в селе, заканчивается возле дома бывшего мэра.

Согласно открытым данным, так или иначе, с именем Валерия Волкова связано от 60 до 80 предприятий Путивльского района. Земельный банк всех компаний составляет около 10000 Га. При этом, по словам местных фермеров, качество некоторой арендуемой земли при первом приближении неосведомленного человека вызывает большие вопросы. Секрет наличия в банке малопригодной для сельхозработ земли – каждый из арендуемых паев вплотную подходит к границе с Российской Федерацией. По сути, несколько километров границы много лет являются «приватизированными» частными структурами.

Типичная история

В 2019 году большинство региональных князей проиграли «мажоритарку» ноунэймам из Слуги Народа. Кто-то опустил руки, но большинство усилились на местных выборах. В регионах идет полномасштабное аккумулирование ресурсов под будущий электоральный цикл.

Если посмотреть официальные страницы Путивльской Громады, упоминание Валерия Волкова можно найти почти в каждом из позитивных информационных поводов. «Бизнесмен открыл, бизнесмен поздравил, областной депутат поддержал». Это наводит на мысль о том, что в ближайшем будущем бывший мэр города планирует выход на национальный уровень. В кулуарах Верховной Рады уже долгое время ходит идея о том, чтобы запустить процедуру отзыва подсанкционного депутата Деркача. Возможно, с этим связана усилившаяся активность нардепов от Слуги Народа в этом регионе. Скорее всего те же мотивы стоят и за активностью Валерия Волкова. И, если даже за ближайшие 10 месяцев реализовать план с Деркачом не удастся, к 2023 году плацдарм будет готов. Административный ресурс, привлеченный за это время дополнительный капитал и вовлечение во все коммуникации городской власти сделают свое дело.

Таких историй не одна и не две. Несмотря на важность реформы местного самоуправления, ситуация с перегибами на местах, с каждым разом будет все серьезнее. Выборы 2023 года лишь укрепят феодализм на местах, конвертировав его в национальную повестку. И, если ситуацию с властью «княжеств» не изменить, последствия могут быть похлеще 2014 года.

Решением, может стать завершенная реформа судебной системы, чтобы жители ОТГ получили какой-то инструмент сдержек и противовесов. Но когда это случится, и какими будут результаты этой реформы на местах – очень большой вопрос

По материалам публикации на ЦЕНЗОР.нет, с разрешения автора