Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти» Народний депутат, лідер партії «НАШ КРАЙ» Андрій Деркач спільно зі своїм колегою Сергієм Шаховим підготували законопроект згідно з яким, в першу чергу, теплопостачанням мають забезпечуватися соціальні об’єкти.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«На трьох державних ТЕС знаходиться сумарно 123,2 тисячі тон при мінімально допустимих 227,6 тис. тон. Фактичний запас вугілля не досягає мінімального необхідного рівня на жодній із державних ТЕС», - зазначає в повідомленні Андрій Деркач.

Тож, у такій ситуації, народні обранці ініціювали внесення правок до Закону України «Про теплопостачання».

Відповідно до законопроекту, у разі запровадження обмежень теплопостачання, першочергове постачання теплової енергії забезпечується для потреб установ охорони здоров'я, освіти, дошкільних установ, об'єктів житлово-комунального господарства та населення.

«Якщо влада вкотре не здатна підготувати країну до зими, то, як мінімум, має налагодити безперебійне теплопостачання соціальних об'єктів», - підсумовує Андрій Деркач.