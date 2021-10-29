Политика

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Сегодня 12:17344

Бюджет для влади чи громади?

Перед кожною сесією обласної ради в комісіях обласної ради відбуваються гарячі суперечки про напрямки використання бюджетних коштів. Але, попри це, коштів не вистачає на найнеобхідніше: на медицину, освіту, вирішення соціальних питань.

Депутати Сумської облради від партії «НАШ КРАЙ» проаналізували наскільки ефективно використовуються кошти громади, чи є можливість зекономити кошти і спрямувати їх на підтримку соціально значущих програм.

 

«Проаналізувавши відповіді обласної ради та управління комунального майна ми бачимо, що видатки на утримання цих структур дуже значні і не відповідають тим результатам роботи, які від них очікують люди. Так, наприклад, управління комунального майна облради від своєї діяльності, а це господарська діяльність комунальних підприємств, оренда та використання комунального майна, щороку перераховує до обласного бюджету близько 4 млн грн. А на утримання цього управління з обласного бюджету витрачається понад 9 млн грн. Хоча працівники цього управління постійно отримують премії, які складають майже половину заробітного фонду», - говорить Євген Южаков, голова фракції партії «НАШ КРАЙ» в Сумській обласній раді.

За словами депутата, подібна ситуація і в апараті обласної ради. В порівнянні з минулим роком, кількість фактичних працівників зросла на 50% і на сьогодні, згідно штатного розпису, складає 58 осіб та 6 людей працює за цивільно-правовими угодами. Так, додалося 4 відділи, один з яких фактично дублює роботу управління комунального майна, та до штату введено 10 радників, половина з яких працює на голову обласної ради. Нажаль, на якості та ефективності роботи обласного представницького органу це ніяк не відбилося. 

Під час аналізу статей видатків по заробітній платі, як апарату так і управління коммайна, добре видно, що майже половина цих коштів складає преміювання працівників. Навіть голові облради в бюджеті передбачена матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань у сумі понад 140 тисяч гривень. І це все за кошти, які збираються з податків  підприємств, малого та середнього бізнесу, заробітної плати людей. Мимоволі виникає порівняння з бенкетом під час чуми. 

«В час пандемії короновірусу, хронічного недофінансування важливих галузей життєдіяльності області, депутати обласної ради мають раціонально підійти до перегляду видатків бюджету у цьому році та при формуванні бюджету на наступний рік. Фракція партії «НАШ КРАЙ» готує відповідні зауваження та пропозиції щодо перерозподілу коштів та підтримки лікарів, освітян, малозабезпечених родин», - підсумував Євген Южаков. 

На переконання депутатів фракції «НАШ КРАЙ», бюджет має працювати на потреби громади, а не можновладців.

Политика
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