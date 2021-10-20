Политика

admin
admin
Сегодня 15:391

«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»

Саме так охарактеризували діяльність голови обласної ради представники громадськості та її активіст Денис Сокур під час акції, що відбулась під час пленарного засідання обласної ради, та виступу перед депутатами обласної ради.

Реконструкцію території біля фонтану «Садко» у Сумах почали у серпні. Тоді з міського бюджету виділили 4,5 мільйони гривень, їх спрямували на поточний ремонт. А вже у жовтні провели тендер на капремонт скверу. Його вартість склала понад 15 мільйонів. Переможцем стало ТОВ «БВК компанія Федорченко». У цьому громадські активісти вбачають корупційну складову.

«Там ідуть роботи, якщо мені не зраджує пам'ять, близько півтори-два місяці, а результати тендеру оголошені декілька днів тому. Тобто компанія Федорченко і ви особисто знали, що тендер буде ваш – ну це вже смішно», - зазначив громадський активіст Денис Сокур.

Питання виникають і до діяльності Управління коммайна Сумської облради.

 «Я розумію, що доктора сюди не можуть прийти, але вони плачуть гіркими сльозами і просять мене виступити. Вони розуміють, що якщо вони прийдуть і підтримають мене, я підтримаю відкрито їх, їх відразу звільнять. Що це таке, коли у них забирають трудові книжки. Скажіть будь ласка мені, це що новий такий вид рекету? Комунальне майно «білетять» їх за призначення чи за назначення, чи переназначення?», - говорить Денис Сокур.  

На думку представників громадськості, управлінню комунального майна надано забагато повноважень.

«Чому всі закупівлі обладнання в медзаклади проходять через коммайно? Воно взагалі до чого? Там профільні експерти сидять, що потрібно, що ні? Чому ви аптеки хочете приватизувати – у вас мало грошей, Дмитро?», зазначив Денис Сокур, звертаючись до керівника управління коммайна Дмитра Нагорного.

Денис Сокур попередив, що якщо очільник громади не дослухається громадськості, акції протесту будуть набирати обертів.

«Треба щось змінювати, бо акції будуть набирати обертів. Я розумію, що сьогодні аплодисментів тут не буде, бо ви зібрали дуже сильну команду: ЗЕ, ЄС, ОПЗЖ. Я розумію, що скоріше за все ви залишитись безнаказаним. Я вважаю, що ви тут помилковий гість і це останнє ваше скликання».

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
Сегодня 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
Сегодня 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
Сегодня 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
view counter
view counter

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 570 человек
Сегодня 09:03
Сумчанина подозревают в сбыте поддельного международного свидетельства о вакцинации от COVID-19
Сегодня 15:10
Полиция установила нескольких причастных к нападению на журналистов телеканала «Наш» в Сумах
Сегодня 15:07
Кто в Сумах останется без света в среду, четверг и пятницу?
Сегодня 14:52
Сумчанки отличились на чемпионате Украины по кроссу
Сегодня 14:17
В Сумах от коронавируса умер заслуженный журналист Украины
Сегодня 13:50
В Тростянце хотят вернуть детей в школы
Сегодня 13:38
В Сумах будут судить врача-наркозакладчика
Сегодня 13:13
3 ноября Белополье на целый день останется без воды
Сегодня 12:30
В Сумах тепловикам заплатят 300 млн грн компенсации из горбюджета
Сегодня 12:09
В Сумах провели Открытый Кубок города по спортивной аэробике
Сегодня 12:00
Умер почетный ректор СумГУ
Сегодня 11:35
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.