«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко» Саме так охарактеризували діяльність голови обласної ради представники громадськості та її активіст Денис Сокур під час акції, що відбулась під час пленарного засідання обласної ради, та виступу перед депутатами обласної ради.

Реконструкцію території біля фонтану «Садко» у Сумах почали у серпні. Тоді з міського бюджету виділили 4,5 мільйони гривень, їх спрямували на поточний ремонт. А вже у жовтні провели тендер на капремонт скверу. Його вартість склала понад 15 мільйонів. Переможцем стало ТОВ «БВК компанія Федорченко». У цьому громадські активісти вбачають корупційну складову.

«Там ідуть роботи, якщо мені не зраджує пам'ять, близько півтори-два місяці, а результати тендеру оголошені декілька днів тому. Тобто компанія Федорченко і ви особисто знали, що тендер буде ваш – ну це вже смішно», - зазначив громадський активіст Денис Сокур.

Питання виникають і до діяльності Управління коммайна Сумської облради.

«Я розумію, що доктора сюди не можуть прийти, але вони плачуть гіркими сльозами і просять мене виступити. Вони розуміють, що якщо вони прийдуть і підтримають мене, я підтримаю відкрито їх, їх відразу звільнять. Що це таке, коли у них забирають трудові книжки. Скажіть будь ласка мені, це що новий такий вид рекету? Комунальне майно «білетять» їх за призначення чи за назначення, чи переназначення?», - говорить Денис Сокур.

На думку представників громадськості, управлінню комунального майна надано забагато повноважень.

«Чому всі закупівлі обладнання в медзаклади проходять через коммайно? Воно взагалі до чого? Там профільні експерти сидять, що потрібно, що ні? Чому ви аптеки хочете приватизувати – у вас мало грошей, Дмитро?», зазначив Денис Сокур, звертаючись до керівника управління коммайна Дмитра Нагорного.

Денис Сокур попередив, що якщо очільник громади не дослухається громадськості, акції протесту будуть набирати обертів.

«Треба щось змінювати, бо акції будуть набирати обертів. Я розумію, що сьогодні аплодисментів тут не буде, бо ви зібрали дуже сильну команду: ЗЕ, ЄС, ОПЗЖ. Я розумію, що скоріше за все ви залишитись безнаказаним. Я вважаю, що ви тут помилковий гість і це останнє ваше скликання».