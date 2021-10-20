Политика

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Сегодня 14:2195

#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими

Фракція партії «НАШ КРАЙ» ініціювала прийняття на сесії Сумської обласної ради звернення до Верховної Ради та Кабміну щодо стабілізації цін на газ та енергоносії. Зокрема, партійці вимагають не підвищувати їх вартість для населення, бюджетних установ та підприємств.

Також закликають владу збільшити фінансування програми субсидій на 40% та заборонити примусове відключення населення від житлово-комунальних послуг під час пандемії короновірусу.

Значна стаття витрат кожного українця – саме послуги ЖКГ. Тож підвищення їх вартості призведе до погіршення фінансового становища населення. А несплата комунальних послуг тягне за собою соціальну-економічну кризу країни. Тож партійці «НАШОГО КРАЮ» роблять все, аби попередити зростання тарифів. Тарифи на комунальні послуги мають бути справедливими та соціально обґрунтованими. 

«Питанням формування та відповідності тарифів на опалення та житлово-комунальні послуги реальним доходам та платіжної спроможності українців партія «НАШ КРАЙ» займається вже не перший місяць», - говорить Валентин Добров, голова обласної організації партії.

Також, представники фракції партії долучилися до розробки та прийняття звернення до голів територіальних громад щодо забезпечення твердим паливом на опалювальний сезон малозабезпечені родини області. У зверненні, зокрема, пропонується забезпечити малозабезпечені сім’ї, які не мають централізованого, газового та електричного опалення один раз на рік в обсягах 5 кубічних метрів твердолистяних або 6 кубічних метрів шпилькових та м’яколистяних порід, або 1,2 тони торфобрикетів на домогосподарство.

«Ми звернулися до голів територіальних громад щоб вони розглянули можливість безкоштовно надати запас дров певним категоріям громадян, щоб у опалювальний сезон ці люди змогли витримати холоди»,  - зазначає Валентин Добров.  

Партійці «НАШОГО КРАЮ» запевняють: і надалі будуть відстоювати інтереси громадян. Важливо, аби люди сплачували за реальними, доступними та обґрунтованими тарифами.

Политика
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#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
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