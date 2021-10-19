Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли! Жители более 200 (!) сумских многоэтажек по сей день, как манны небесной, ждут тепла в своих квартирах. Городские власти и мэр Лысенко, очевидно, в очередной раз провалили решение известной уже четыре года проблемы.

Кто должен «обогреть» Сумы

В проблемах с отоплением Курского микрорайона и всей зоны ответственности Котельной северного промузла принято винить и банкрот-СНПО, и несговорчивых поставщиков газа, и мифических киевских чиновников. Но всякие попытки «перевести стрелки» на других быстро заканчиваются, если прочитать вот это:

«…Обеспечение населения топливом, электроэнергией, газом, и другими энергоносителями. Контроль за надлежащей эксплуатацией и организацией обслуживания населения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства…», - закон четко указывает, на кого возложены эти функции. И в случае с Сумами, это не губернатор, не «Нафтогаз», и даже не Котельная СПУ. Это прямые полномочия и ответственность исполкома и его главы – мэра Лысенко.

Вывод напрашивается очевидный: мэр – никакой не «посредник», и не посторонний «коммуникатор» между поставщиками газа и тепловиками. Он ключевая и обязательная сторона процесса теплоснабжения сумчан. И если в домах людей в положенный срок нет тепла, это может значить лишь одно: городская власть завалила свою работу.

А что можно было сделать?

Точнее, чего не было сделано. Ведь холода не настали неожиданно, а проблемы у КСПУ появились не вчера, а минимум 4 года назад. Еще весной было понятно, что отопление 1/3 города под угрозой. Более того, и в прошлом, и в 2019, и в 2018 году, когда Сумами руководил всё тот же Александр Лысенко, отопительный сезон для Курского микрорайона начинался с задержками, слезами и скандалами.

То есть нынешний кризис давний и предсказуемый. Времени подготовиться было очень много, но…

Разработана ли современная и качественная Схема теплоснабжения Сум, учитывающая проблему КСПУ, изношенность сетей, теплопотери и еще десятки моментов? Ничего подобного.

А, может, было создано коммунальное предприятие горсовета, способное взять в управление мощности КСПУ, без долгов и задержек закупать газ, и вовремя подавать тепло сумчанам? Нет.

Обеспечена ли возможность подать тепло в зону обслуживания Котельной северного промузла силами «Сумытеплоэнерго»? Если городские власти скажут, что да, то не стоит этому верить. Вот, что говорят специалисты-тепловики:

«По существующей перемычке по ул. Тополянской подать тепло от Сумской ТЭЦ в Курский микрорайон возможно для небольших нагрузок и только с небольшим перепадом давления. Реально до -5 градусов. Дальше сетевые насосы ТЭЦ не могут создать необходимый гидравлический режим…».

Проведены переговоры с «Нафтогазом», согласована реструктуризация долгов, получены лимиты, подписаны договора на поставку газа? Нет. На 29 октября газа для КСПУ нет даже на бумаге. А от подписания договора до реального включения тепла – не один, и не два дня.

Наконец, самый простой вопрос: почему эти и масса похожих вопросов были по сути брошены на самотёк мэром и его командой в горсовете?

Ждать тепла, или покупать «буржуйки»?

Сумчане надеются, что хотя бы в первой декаде ноября в зоне ответственности КСПУ появится тепло. Но это чудо случится уже после того, как возглавляемый Лысенко исполком, фактически, провалил подготовку к отопительному сезону. Ведь даже сейчас процесс идет «со скрипом».

По санитарным нормам, отопление обязаны включить, если в течение 3-х дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов. Градусники всех сумчан, в том числе и Александра Лысенко показывали такую температуру как минимум уже трижды. Но отопительный сезон даже на территории «Сумытеплоэнерго» начался с серьезной задержкой. В зоне КСПУ, как мы писали, не начался вовсе. Проблемы с отоплением до сих остаются не только у потребителей Северного промузла. Больше тысячи сумчан, проживающих в многоквартирных домах, подключенных к котельной СНАУ, также сидят в холодных квартирах. Реального результата от городских властей в получении лимитов газа «аграрный» так и не дождался. В разгар скандала с отоплением горсовет нашел-таки механизм, как профинансировать частичное погашение прежних долгов КСПУ и новую закупку газа. Из городского бюджета деньги выделяются КП «Дорремстрой», а оно передает эти деньги в виде возвратной финансовой помощи Котельной северного промузла. Интересно, что когда журналисты попросили у мэра хоть какие-то подробности этой финансовой схемы, его ответ был просто поразительным: «Это переговорная процедура между двумя субъектами хозяйствования. Я хотел бы ее не объявлять, потому что договоренности относительно уже четко определенной суммы и цифры они сейчас имеют только в предложениях». То есть, похоже, что в городской власти ещё сами до конца не понимают, чем закончится эта инициатива…

Ровно год назад, примерно в эти же дни действующий мэр Сум переизбрался в третий раз. Интересно, если бы день голосования припал на нынешний, а не прошлый год, - каким был бы результат?