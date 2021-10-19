Политика

admin
admin
Сегодня 19:20150

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!

Жители более 200 (!) сумских многоэтажек по сей день, как манны небесной, ждут тепла в своих квартирах. Городские власти и мэр Лысенко, очевидно, в очередной раз провалили решение известной уже четыре года проблемы.

Кто должен «обогреть» Сумы

В проблемах с отоплением Курского микрорайона и всей зоны ответственности Котельной северного промузла принято винить и банкрот-СНПО, и несговорчивых поставщиков газа, и мифических киевских чиновников. Но всякие попытки «перевести стрелки» на других быстро заканчиваются, если прочитать вот это:

«…Обеспечение населения топливом, электроэнергией, газом, и другими энергоносителями. Контроль за надлежащей эксплуатацией и организацией обслуживания населения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства…», - закон четко указывает, на кого возложены эти функции. И в случае с Сумами, это не губернатор, не «Нафтогаз», и даже не Котельная СПУ. Это прямые полномочия и ответственность исполкома и его главы – мэра Лысенко.

Вывод напрашивается очевидный: мэр – никакой не «посредник», и не посторонний «коммуникатор» между поставщиками газа и тепловиками. Он ключевая и обязательная сторона процесса теплоснабжения сумчан. И если в домах людей в положенный срок нет тепла, это может значить лишь одно: городская власть завалила свою работу.

А что можно было сделать?

         Точнее, чего не было сделано. Ведь холода не настали неожиданно, а проблемы у КСПУ появились не вчера, а минимум 4 года назад. Еще весной было понятно, что отопление 1/3 города под угрозой. Более того, и в прошлом, и в 2019, и в 2018 году, когда Сумами руководил всё тот же Александр Лысенко, отопительный сезон для Курского микрорайона начинался с задержками, слезами и скандалами.

То есть нынешний кризис давний и предсказуемый. Времени подготовиться было очень много, но…

         Разработана ли современная и качественная Схема теплоснабжения Сум, учитывающая проблему КСПУ, изношенность сетей, теплопотери и еще десятки моментов? Ничего подобного.

         А, может, было создано коммунальное предприятие горсовета, способное взять в управление мощности КСПУ, без долгов и задержек закупать газ, и вовремя подавать тепло сумчанам? Нет.

         Обеспечена ли возможность подать тепло в зону обслуживания Котельной северного промузла силами «Сумытеплоэнерго»? Если городские власти скажут, что да, то не стоит этому верить. Вот, что говорят специалисты-тепловики:

«По существующей перемычке по ул. Тополянской подать тепло от Сумской ТЭЦ в Курский микрорайон возможно для небольших нагрузок и только с небольшим перепадом давления. Реально до -5 градусов. Дальше сетевые насосы ТЭЦ не могут создать необходимый гидравлический режим…».

Проведены переговоры с «Нафтогазом», согласована реструктуризация долгов, получены лимиты, подписаны договора на поставку газа? Нет. На 29 октября газа для КСПУ нет даже на бумаге. А от подписания договора до реального включения тепла – не один, и не два дня.

Наконец, самый простой вопрос: почему эти и масса похожих вопросов были по сути брошены на самотёк мэром и его командой в горсовете?

Ждать тепла, или покупать «буржуйки»?

Сумчане надеются, что хотя бы в первой декаде ноября в зоне ответственности КСПУ появится тепло. Но это чудо случится уже после того, как возглавляемый Лысенко исполком, фактически, провалил подготовку к отопительному сезону. Ведь даже сейчас процесс идет «со скрипом».

  1. По санитарным нормам, отопление обязаны включить, если в течение 3-х дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов. Градусники всех сумчан, в том числе и Александра Лысенко показывали такую температуру как минимум уже трижды. Но отопительный сезон даже на территории «Сумытеплоэнерго» начался с серьезной задержкой. В зоне КСПУ, как мы писали, не начался вовсе.

  2. Проблемы с отоплением до сих остаются не только у потребителей Северного промузла. Больше тысячи сумчан, проживающих в многоквартирных домах, подключенных к котельной СНАУ, также сидят в холодных квартирах. Реального результата от городских властей в получении лимитов газа «аграрный» так и не дождался.

  3. В разгар скандала с отоплением горсовет нашел-таки механизм, как профинансировать частичное погашение прежних долгов КСПУ и новую закупку газа. Из городского бюджета деньги выделяются КП «Дорремстрой», а оно передает эти деньги в виде возвратной финансовой помощи Котельной северного промузла. Интересно, что когда журналисты попросили у мэра хоть какие-то подробности этой финансовой схемы, его ответ был просто поразительным: «Это переговорная процедура между двумя субъектами хозяйствования. Я хотел бы ее не объявлять, потому что договоренности относительно уже четко определенной суммы и цифры они сейчас имеют только в предложениях». То есть, похоже, что в городской власти ещё сами до конца не понимают, чем закончится эта инициатива…

Ровно год назад, примерно в эти же дни действующий мэр Сум переизбрался в третий раз. Интересно, если бы день голосования припал на нынешний, а не прошлый год, - каким был бы результат?    

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
Сегодня 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
Сегодня 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
Сегодня 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
Вчера 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
view counter
view counter

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1235 человек
Сегодня 09:01
Сумские водителям не нравится, что пешеходы ходят по переходу
Сегодня 17:54
На выходных на Сумщине ожидается потепление
Сегодня 17:12
Учениця сумської художньої школи – призер міжнародного конкурсу
Сегодня 16:26
В Сумах на проспекте Шевченко сбили пешехода (видео)
Сегодня 16:10
Убийство Александра Иванины в Сумах: «Правый сектор» обвиняет в бездействии полицию и СБУ
Сегодня 16:05
Замерзающие сумчане готовятся к перекрытию дорог
Сегодня 16:01
В Сумском облсовете не нашлось голосов за еще одного замглавы
Сегодня 15:48
Сумчане снова просят власти об установке общественных туалетов
Сегодня 15:46
На Сумщине учебному заведению вернули 65 га земли стоимостью почти 12 млн грн
Сегодня 15:18
Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение
Сегодня 15:15
Сумчане отличились в Вильнюсе
Сегодня 15:12
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.