Политика

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Сегодня 12:28118

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам

Ще на початку своєї каденції, під час засідання першої сесії облради 8 скликання, під тиском громадськості, в обласній раді була створена робоча група щодо питання передачі комунальних лісів громадам.

Але, за майже рік діяльності групи, жодних пропозицій щодо шляхів вирішення цього питання не надійшло.

Лісове господарство – одна з важливих галузей розвитку громади. Депутати партії «НАШ КРАЙ» вважають: комунальні ліси, які зараз перебувають у власності Сумської обласної ради, мають належати саме громадам.

Представники партії «НАШ КРАЙ» впевнені, що наявність у власності громад лісів допоможе вирішувати проблеми з опаленням шкіл, лікарень, ФАПів, інших соціальних об’єктів. Однією з можливістю акції #СтопХолодомор мінімізувати для жителів області великі ціни на газ та опалення може стати використання деревини після санітарних чисток лісів.

«Аби розібратися у ситуації, ми написали звернення до голови, щоб на найближчій сесії обласної ради робоча група і голова прозвітували перед виборцями коли ліси перейдуть у власність громад», - зазначає голова фракції «НАШ КРАЙ» в Сумській обласній раді Євген Южаков.

Депутати заявляють, що люди мають бути господарями на своїй землі і повернення лісів у власність жителів є лише першим кроком у цьому напрямку. На черзі повернення у власність громад надр. За це депутати партій «НАШ КРАЙ», незважаючи на шалений опір, продовжують боротися. 

Политика
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