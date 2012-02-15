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#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення

Саме це основна вимога в ініційованих звернень місцевих рад Сумської області до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів. Адже саме ціна на газ, яка в короткі терміни побила всі рекорди, може привести до масових відключень, збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги та закриття багатьох освітніх, лікувальних та інших бюджетних установ.

Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2021-22 років. Значне  подорожчання газу призведе і до збільшення вартості житлово-комунальних послуг. А це в період економічного спаду та короновірусної епідемії стане непідйомним тягарем для багатьох родин.

 «Це стосується і окремих домогосподарств, які опалюються газом, і багатоквартирних домів, які отримують централізоване опалення. Ситуація така, що може привести до того, що будуть масові відключення за заборгованість», - говорить Євген Южаков, голова фракції партії «НАШ КРАЙ» в Сумській обласній раді.

Тож, депутатські фракції «НАШОГО КРАЮ» в області виступили із ініціативою звернутися від місцевої влади до Уряду із вимогою зниження тарифів на газ та опалення для населення. Собівартість видобутку українського газу близько 1 гривні за кубометр, а тариф при такій ціні на газ буде у 8 разів завищений. Тож, аби захистити людей, депутати ініціюють на сесіях місцевих рад прийняття звернень до Верховної Ради та  Кабміну з вимогою прийняття невідкладних заходів зі стабілізації ситуації.

«По-перше, необхідно дозволити громадам купувати газ українського походження по собівартості із 30% рентабельністю. Також, необхідно збільшити обсяг надання субсидій не менше ніж на 40%», - зазначає Євген Южаков.

Також, партійці вимагають, аби Кабмін запровадив механізм компенсації витрат місцевих бюджетів, якщо тарифи на опалення і постачання гарячої води залишаться без змін. А на період дії карантину необхідно встановити мораторій на відключення житлово-комунальних послуг. Необхідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді представником партії «НАШ КРАЙ».

Розуміючи, що центральні органи влади можуть не відреагувати на звернення місцевих рад, депутати «НАШОГО КРАЮ» ініціюють прийняття програм забезпечення твердим паливом незахищені верстви населення. Депутати районних рад спільно з представниками лісових господарств розроблять механізм забезпечення пенсіонерів, малозабезпечені родини твердим паливом за соціальною ціною. Це дозволить мінімізувати витрати на опалення житла.

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Политика Наш край Отопительный сезон Отопление Холодомор
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