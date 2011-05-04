Обещанного 7 лет ждут? С сумскими городскими властями традиционная поговорка про три года не работает.

На этом убедились жители Химгородка, которым городские власти перед выборами обещали многое, но сделали крайне мало.

«Личный прием»

Год назад, в конце сентября, началась предвыборная кампания мэра Сум Александра Лысенко. Хотя начал ходить по дворам, называя это личными приемами граждан, он еще в августе прошлого года. Возможно, такие похождения не в последнюю очередь стали тогда причиной увеличение заболеваемости коронавирусом в Сумах. На такие встречи приходило до сотни человек, проходили они по 2-3 в день в соседних дворах.

Лично удалось побывать на двух таких встречах, проведенных в районе Химгородка. Уже тогда специально обученные люди собирали у жителей их жалобы на проблемы, которые мэр обещал воплотить в план действий на будущую каденцию.

На первой, которая прошла во дворе дома по ул. Глинки, 11 на старой баскетбольной площадке впервые было озвучено, что в следующем (то есть в 2021-м) году будут отремонтированы или построены с нуля 50 спортивных площадка в городе и столько же детских.

- У меня уже есть много предложений от депутатов, от жителей, - говорил мэр. - Мы собираем все проблемные адреса, чтобы составить план на следующий год.

Ему сразу указали на эту проблемную площадку, на площадку для мини-футбола соседней 27-й школы (которую в народе называют «зеленкой» из-за цвета искусственного покрытия) и т.д. Все было тщательно записано…

Также одной из главных проблем для жителей этого и окрестных домов, которые пришли на встречу, было ужасное состояние дороги по ул. Глинки и параллельной ей Боровой, по которой ездит общественный транспорт. Мэр клятвенно обещал, что еще тогда будет сделано хотя бы половину Боровой (тогда летом поменяли бордюры на новые, и жители были в предвкушении изменений) и хотя бы ямочный ремонт Глинки. Но нет – и на сегодня Боровая сделано всего на половину (управились за пару недель также летом), а до Глинки, по которой ездили маршрутки, пока ремонтировали Боровую, руки не дошли и сегодня.

Тогда же ему были указаны еще три проблемы, кроме традиционных плохих дворов, подъездов и подвалов: крыльцо детской поликлиники на Парковой (и о Боги! – его в прошлом году сделали, с пандусом!), недоделанный так называемый экопарк на Дуровщине (его начинали делать в рамках партиципаторного бюджета в 2017 году, поставили лавочки, детскую площадку и пару турников, чуть-чуть порылся на берегу экскаватор) – просили сделать освещение, и не забыть о тротуарах к той же детской поликлинике (нет! – крыльцо сделано, а тротуар вокруг в ямах) и 27-й школе (нет!).

Другая встреча была во дворе на Римского-Корсакова рядом с 27-й школой. Там тоже «личный прием» прошел на спортивной площадке, на которую не забыли указать жители, и ее вписали в список пожеланий. Также не забыли упомянуть стадион 27-й школы. В том числе снова так называемую «зеленку», которую школа и родители просили отремонтировать уже несколько лет, так как несмотря на ужасное состояние, дети продолжали играть на ней до последнего (Слава Богу ее начали ремонтировать в августе этого года, правда, не за городские деньги, - капнула субвенция из госбюджета). Также людей интересовали евродворы (об этом отдельный разговор ниже), тротуар вдоль школы (тоже поговорим).

«НУШ»?

Отдельный разговор о 27-й школе…

Начнем издалека. Еще в 2014 году (как раз 7 лет назад, вынесенные в заголовок) мэр Сум Александр Лысенко поручил своим подчиненным заняться подходами к школам, детсадам и больницам. Говорил, что потихоньку за несколько лет нужно сделать все, чтобы детям и больным было комфортно. За несколько лет было сделано буквально считанные тротуары, потом рвение поутихло, хотя иногда мэр снова вспоминал, снова поручал, снова были вспышки активности, но в основном языком…

Тротуар у 27-й школы в Сумах не видел ремонта с момента создания самой школы в конце 70-х годов прошлого века. В 2017 году она была в пилотном проекте по внедрению Новой украинской школы. Мэр Сум накануне учебного года приезжал, ему показали оборудованные классы. Все было ОК, кроме нормального тротуара вдоль школы по ул. Ахтырская. Его явно несколько перерывали во время каких-то порывов, но восстанавливать асфальтное покрытие не стали. Показали ему и ту самую «зеленку».

- Надо что-то делать, - промямлил тогда Александр Николаевич.

До стадиона он не дошел, но мы можем рассказать, в каком он состоянии. Баскетбольная площадка, совмещенная с мини-футбольной, имеет асфальтное покрытие, на части из которой проступает щебень, так что заниматься на ней невозможно было уже с самого начала. Сейчас оно к тому же покрыто трещинами, из которых растет трава (перед началом учебного года ее пощипали учителя). Под одним из щитов асфальт просел на полметра. Большое футбольное поле неровное, пересечено несколькими дорожками, по которым местные жители сокращают путь. Яма для прыжков в длину есть, но вот дорожку к ней уже невозможно назвать дорожкой – это плиты, поросшие травой. Можно ли считать такую школу «новой» вопрос открытый?

Прошло 4 года, «новые украинские школьники" пошли уже в пятый класс, а воз и ныне там…