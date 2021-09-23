Политика

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Сегодня 12:49114

«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах®

Політична партія «УДАР» сьогодні активно розвивається, займається розвитком осередків, регіональних організацій по Україні і готується самостійно брати участь у наступних парламентських виборах.

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Лідером партії залишатиметься Віталій Кличко. І саме він поведе УДАР на наступні парламентські вибори.

Він вважає, що присутність депутатів партії «УДАР» у Верховній Раді – це інструмент для впливу на політичні процеси, на зміни в Україні.

Водночас Кличко зауважує на тому, що «УДАР» не планує об’єднуватись з іншими політичними проектами для участі у наступних парламентських виборах: можливий розгляд подальшої співпраці в стінах парламенту лише після досягнення досить хорошого результату.

Щодо можливості політичного союзу з Володимиром Гройсманом, Дмитром Разумковим та іншими – це залежатиме від спільності завдань та готовності до співпраці.

Віталій Кличко закликав регіональні політичні сили, лідерів місцевого самоврядування, всіх активних та небайдужих громадян об'єднати зусилля, щоб разом йти на парламентські вибори у складі партії «УДАР»  (до «УДАРу» вже приєднався міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, очолювана ним партія «Рідний дім», а також голова Житомирської ОДА 2016-2019 р. Ігор Гундич та інші).

Долучайся до команди однодумців!

Якщо хочеш отримувати інформацію про нашу діяльність, ставай прихильником. Готовий приділити свій час розвитку партії – ставай волонтером. Хочеш впливати на кадрову політику партії – бери участь у партійному будівництві. Якщо ж готовий почати політичну діяльність і згоден з нашими принципами, подавай заявку, щоб стати членом партії.

Заповнюй анкету за посиланням: https://udar.party/pryyednatysya/staty-volonterom/.

Политика
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«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах®
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