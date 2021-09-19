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«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®

«Нафтогаз» має забезпечити доступним газом українців та не допустити колапсу в опалювальному сезоні, – «УДАР Віталія Кличка».

Останнім часом відбуваються кадрові перестановки у керівництві «Нафтогазу». Уряд, граючи в кадрові ігри, не помічає проблем, які постали на українському газовому ринку останнім часом: обсяги видобутку власного газу стабільно знижуються, а фінансовий стан – погіршується.

Звільнення Наглядової ради і призначення в нову рядових співробітників «Нафтогазу» вкладається в логіку попередніх дій уряду – перетворити «Нафтогаз» з самостійного гравця на ринку нафти й газу в департамент Секретаріату Кабміну.

Перетворення НАКу в звичайний підрозділ уряду має слугувати виконанню двох взаємно несумісних завдань – забезпечення населення дешевим газом та наповнення бюджету доходами. Тягнути обидва ці завдання Нафтогаз зможе рік, максимум два. Далі – повний фінансовий крах внаслідок нарощування кредитної залежності.

В умовах нинішніх цін на газ та дій Газпрому звільнення з «Нафтогазу» незалежних закордонних фахівців – це однозначно крах будь-яких перспектив розвитку компанії. Це означає, що фахові адекватні професіонали не готові і не бажають працювати в Нафтогазі навіть за високі зарплати, усвідомлюючи, що за неминучий провал доведеться відповідати своєю репутацією.

«Нафтогаз», з точки зору реалізації популістичних лозунгів, є надто ласим шматком. Далі варто чекати подальшого падіння видобутку українського газу, скорочення доходів від податків, які платитиме НАК, дефіциту кошторису компанії та банкрутства.

Іншого шляху з огляду на останні події навколо «Нафтогазу» очікувати не варто. Це – реалістичний сценарій в умовах запуску Північного потоку-2 і ціни на газ понад 500 дол. за 1000 кубів на ринку.

Експерти партії УДАР Віталія Кличка неодноразово заявляли, що головною запорукою енергетичної незалежності України має стати збільшення видобутку власного газу та активна програма тепломодернізації житлового фонду України.

УДАР Віталія Кличка звертається до уряду з вимогою припинити гратися в кадрові перестановки і зайнятися справою. Для цього потрібно:

-  По-перше, проаналізувати справжні причини провалу програми 20/20 і розробити на заміну їй реалістичну програму збільшення видобутку власного газу з українських родовищ. Така програма потребуватиме значних інвестицій в розвідку нових родовищ і початок їх експлуатації. Тому менеджмент повинен зосередитися на тому, як ефективно проінвестувати збільшення видобутку.

- По-друге, уряд, який декларує відданість європейським стандартам управління, має повернутися до виконання своїх зобов’язань перед ЄС в частині дотримання принципів корпоративного управління ОЕСР. Нафтогаз потребує не наперсточників, а ефективних менеджерів, які спроможні налагодити основні процеси в компанії. Для цього компанія повинна бути незалежною від прямого урядового впливу.

- По-третє, уряд має основні ресурси вкладати у тепломодернізацію житлового фонду і надання адресних субсидій на оплату комунальних послуг тим, хто їх потребує.

Политика
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«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
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