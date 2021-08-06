«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади Саме цьому була присвячена нарада депутатів та представників місцевого самоврядування Сумської та Чернігівської областей від партії «НАШ КРАЙ».

Внаслідок реформи децентралізації громади отримали широкі повноваження та відповідальність, право розпоряджатися землями за межами населених пунктів, але природними ресурсами, які знаходяться на територіях громад, вони й досі не можуть користуватися.

На думку учасників наради, природні ресурси мають стати ще одним вагомим інструментом розвитку громад, збереження їх територій від незаконних вирубок та залучення додаткових коштів для покращення якості життя її мешканців.

Особливу увагу було приділено питанню передачі лісів, які знаходяться у користуванні комунальних підприємств обласних рад «Сумиоблагроліс» та «Чернігівоблагроліс».

«Як голова громади, передачу комунальних лісів обласної ради я сприймаю як велику відповідальність за збереження та відновлення природних ресурсів нашої території. Ми не повинні ліси асоціювати виключно з бензопилою та їх розпилом. Це в першу чергу природоохоронна діяльність. Але тільки громада має контролювати і вирішувати як розпоряджатися лісом на її території», - зазначив голова Кіптівської громади Чернігівської області, голова Всеукраїнської асоціації громад Володимир Кучма.

Ініціаторами передачі лісів громадам виступали представники партії «НАШ КРАЙ». Але, попри гучні заяви представників керівництва обох рад, питання штучно затягується і це мотивується тим, що відсутня законодавча база.

«При бажанні та маючи політичну волю знайти механізми передачі лісів громадам можна. Але ні того, ні іншого у представників більшості в наших радах немає. Тож ми знову будемо ініціювати розгляд цього питання не тільки на сесіях обласних рад, а й у Верховній Раді України. Саме вищий законодавчий орган має провести парламентські слухання та підготувати чітку законодавчу базу», - зазначив Валентин Добров, голова Сумської обласної організації партії «НАШ КРАЙ».

Тож, найближчим часом депутати ініціюватимуть прийняття місцевими радами звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента щодо створення законодавчої бази для розширення повноважень місцевих рад у користуванні та збереженні природних ресурсів на їх територіях.

Громади мають бути справжніми господарями на своїх територіях та мати інструменти для розвитку комунальних підприємств, створення нових робочих місць, наповнення місцевих бюджетів. Це стане запорукою розвитку територій, збільшення витрат на покращення медичного обслуговування, надання освітніх послуг, розвитку інфраструктури громад.