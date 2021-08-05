«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права Протягом двох місяців «НАШ КРАЙ» працює над проблемою невірного нарахування рахунків газопостачальною компанією АТ «Сумигаз» за використаний газ.

Представники партії зверталися до правоохоронних та контролюючих органів, приймали звернення на сесіях місцевих рад, проводили зустрічі, залучили до цією роботи юристів, почали надавати консультації за телефоном. Правниками, на основі звернень споживачів, були розроблені рекомендації, які необхідно дотримуватися, щоб уникнути зайвого нарахування та, в разі потреби, захистити свої права у суді.

«Партія «НАШ КРАЙ» не стала пасивним спостерігачем за безладом в розрахунках АТ «Сумигаз». Ми розуміємо, що для більшості людей рахунки, які вони отримають після підвищення вартості і врахування неврахованих сотень кубометрів газу стануть непідйомними. Це значні втрати для сімейних бюджетів в цей і так непростий час економічної кризи та пандемії короновірусу», - говорить Валентин Добров, депутат обласної ради від партії «НАШ КРАЙ».

До депутатів від «НАШОГО КРАЮ» надходять численні скарги від мешканців області на роботу фактичного монополіста у постачанні газу АТ «Сумигаз». В рахунках, які виставляє АТ «Сумигаз» дані фактичного споживання значно заменшуються, розрахунок вартості ведеться по незрозумілій формулі і вартості, на «гарячій» лінії АТ «Сумигаз» оператори не можуть пояснити цю ситуацію. Таким чином у споживачів накопичуються сотні кубометрів газу, які в будь-який момент можуть бути внесені до платіжки. Люди побоюються, що це станеться в період значного подорожчання ціни на газ, яке прогнозується вже восени цього року.

Тож партійці звернулися за допомогою до авторитетного юриста, адвоката Олександра Осьмакова за допомогою. На основі зустрічей зі споживачами, Олександром Осьмаковим були розроблені рекомендації для споживачів. Адже, як показує практика, захищати свої права людям доведеться у суді.

Також, діє юридична консультація, де мешканці області можуть проконсультуватися стосовно даного питання і отримати допомогу у підготовці документів для захисту своїх прав.

Ви можете звернутися до представників партії «НАШ КРАЙ» у вашому місті або зателефонувати за наступним номером: +38 095 350 65 07.