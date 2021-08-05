Политика

admin
admin
Сегодня 11:16272

Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»

Саме на цьому наголосив під час засідання політради «Нашого краю» співголова партії, народний депутат України Сергій Шахов.

Члени політради розглянули підсумки роботи обласних організацій партії у першому півріччі 2021 року та діяльність депутатів від «Нашого краю» в органах місцевого самоврядування.

На переконання Сергія Шахова, робота в опозиції вимагає бути вдвічі наполегливішим та обізнанішим в проблемах. Тож, і спокус опозиційні депутати мають вдвічі більше. Не всі витримують перебування в опозиції, адже це значний ризик для розвитку власного бізнесу, тиск з боку правоохоронних та контролюючих органів, гальмування ініціатив депутата.

Одним із прикладів тиску влади на депутатів, який обговорили учасники політради, став вихід з фракції та складання повноважень голови фракції депутата Сумської обласної ради Валерія Волкова.

«Представники партії «Наш край» в Сумській обласній раді активно протидіють розкраданню майна обласної ради представниками більшості від Слуг народу, ОПЗЖ, Європейської солідарності, працюють над тим, що надра та природні ресурси мають працювати на громади, а не збагачувати окремих посадовців. На контролі і питання передачі лісів «Сумиоблагролісгоспу» громадам. Депутати активно виступають проти необґрунтованого закриття фахових медичних коледжів. Важливим питанням є і контроль за використанням земель громади та надходжень коштів до місцевого бюджету. Тож і керівництво обласної ради спрямувало свої зусилля на те, щоб прибрати керівника фракції та протидіяти її роботі. Але на його місце зайдуть інші депутати, які продовжать роботу над захистом інтересів громади»,  – зазначає Сергій Шахов.

На засіданні політради було вирішено: після закінчення року роботи місцевих рад, вже цієї осені, провести з’їзд партії та, згідно виборчого законодавства, відкликати зі складу місцевих рад тих депутатів, які зламалися під тиском влади або поставили власні інтереси вище інтересів виборців та громад. Виборців, які довірили представникам партії «Наш край» представляти їх у місцевих радах.

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
Сегодня 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
view counter

Новости

На Сумщине 32 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 08:41
В Сумах мошенники обманули пенсионерок на 200 тыс. грн
Сегодня 12:37
Депутату от «ЕС» придется разгребать завалы папередника из «Батькивщины» в сумском КП
Сегодня 12:24
Сумские маршрутчики снова хотят повышения стоимости проезда
Сегодня 12:07
Из-за невыполнения возложенных на подозреваемого обязанностей в доход государства забрали уплаченный им залог
Сегодня 11:48
Сумчанин разбился насмерть, выпрыгнув с балкона
Сегодня 11:30
На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 5 человек
Сегодня 11:09
В Сумах велосипедист попал под колеса авто
Сегодня 10:59
За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий
Сегодня 10:25
Сумская лучница выиграла «серебро» на чемпионате мира
Сегодня 09:57
На Сумщине прогнозируют тропическую жару
Сегодня 09:19
На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность
Сегодня 09:18
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.