Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні» Саме на цьому наголосив під час засідання політради «Нашого краю» співголова партії, народний депутат України Сергій Шахов.

Члени політради розглянули підсумки роботи обласних організацій партії у першому півріччі 2021 року та діяльність депутатів від «Нашого краю» в органах місцевого самоврядування.

На переконання Сергія Шахова, робота в опозиції вимагає бути вдвічі наполегливішим та обізнанішим в проблемах. Тож, і спокус опозиційні депутати мають вдвічі більше. Не всі витримують перебування в опозиції, адже це значний ризик для розвитку власного бізнесу, тиск з боку правоохоронних та контролюючих органів, гальмування ініціатив депутата.

Одним із прикладів тиску влади на депутатів, який обговорили учасники політради, став вихід з фракції та складання повноважень голови фракції депутата Сумської обласної ради Валерія Волкова.

«Представники партії «Наш край» в Сумській обласній раді активно протидіють розкраданню майна обласної ради представниками більшості від Слуг народу, ОПЗЖ, Європейської солідарності, працюють над тим, що надра та природні ресурси мають працювати на громади, а не збагачувати окремих посадовців. На контролі і питання передачі лісів «Сумиоблагролісгоспу» громадам. Депутати активно виступають проти необґрунтованого закриття фахових медичних коледжів. Важливим питанням є і контроль за використанням земель громади та надходжень коштів до місцевого бюджету. Тож і керівництво обласної ради спрямувало свої зусилля на те, щоб прибрати керівника фракції та протидіяти її роботі. Але на його місце зайдуть інші депутати, які продовжать роботу над захистом інтересів громади», – зазначає Сергій Шахов.

На засіданні політради було вирішено: після закінчення року роботи місцевих рад, вже цієї осені, провести з’їзд партії та, згідно виборчого законодавства, відкликати зі складу місцевих рад тих депутатів, які зламалися під тиском влади або поставили власні інтереси вище інтересів виборців та громад. Виборців, які довірили представникам партії «Наш край» представляти їх у місцевих радах.