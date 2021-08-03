Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди» 23 липня на сесії Сумської облради депутати ухвалили рішення про реорганізацію фахових медичних закладів області. Втім лише за 2 тижні голова облради вирішив зібрати керівників коледжів, медзакладів та депутатів, аби обговорити подальшу долю саме медичних коледжів, яких на Сумщині 5.

За пропозицією управління охорони здоров’я Сумської ОДА 2 заклади пропонують закрити. Віктор Федорченко пояснює свою позицію як бізнесмен: кошти, які виділяються на фінансування, використовуються нераціонально.

«Я займався бізнесом і знаю що це таке. В бізнесі свої закони. В політиці свої. Чеши язиком і будь здоров. А тут свої закони. І кожен хто вкладає гроші, має отримувати якісний товар», - неодноразово під час засідання наголошував Віктор Федорченко, голова Сумської обласної ради (партія «Слуга народу»).

Підхід до освіти дітей виключно як до товару без врахування інших чинників більшість не підтримала. Один із закладів, який підпадає під закриття, – Глухівський фаховий медколедж.

За словами міського голови Глухова Надії Вайло, важливо розглядати раціональність збереження закладу з точки зору громади.

«В коледжі на сьогоднішній день навчається 22% дітей з малозабезпечених сімей, сиріт, позбавлених батьківського піклування, тощо. Це ті діти, які не поїдуть до Києва. І якщо ви сьогодні кажете, що дійсно немає спеціалістів, які отримують освіту і не йдуть працювати за фахом, то ці спеціалісти підуть працювати за фахом. І якщо це село, то в село піде працювати тільки та людина, яка з села», - зазначила під час виступу Надія Вайло.

Депутат Сумської облради від партії «Наш край» Валентин Добров впевнений: рішення про оптимізацію коледжів необґрунтоване. Під час підготовки не було враховано демографічну ситуацію і зростання кількості абітурієнтів в наступні роки. Також, важливий фактор сьогодення – пандемія короновірусу, і, відповідно, потреба в медичних кадрах не була взята до уваги. Економія сьогодні може призвести до значних втрат вже найближчим часом.

«Ви запропонували один шлях реорганізації. Шо ми економимо? Не почув я цифри. Що для обласного бюджету ми зекономимо? От на найближчі 3 роки. Зекономимо оклад директора і заступника коледжу і все», - говорить Валентин Добров, депутат Сумської обласної ради (фракція «НАШ КРАЙ»).

Тетяна Гончаренко, депутатка облради від партії «НАШ КРАЙ», вважає: оптимізувати роботу коледжів можна не лише шляхом їхнього закриття. Жінка має досвід в управлінні подібним закладом.

«Коли я прийшла на роботу у Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі у 2019 році у коледжу були дуже великі проблеми. За три роки ми збільшили контингент дітей, які навчаються у нас вдвічі. Я знаю де зекономити, як зекономити. Я точно знаю як оптимізувати, я точно знаю за рахунок чого можна приростити контингент студентів, я знаю що можна робити. Але на жаль мені здається голові облради це взагалі не цікаво», - зазначає Тетяна Гончаренко, директорка Сумського фахового коледжу економіки і торгівлі.

На думку представників партії «НАШ КРАЙ», замість шляхів збереження навчальних закладів, Віктор Федорченко спрямований на закриття закладів, які, на його думку, «не дають якісного товару». Тож такий бізнесовий підхід Віктора Федорченка до управління комунальними закладами може призвести до того, що скоро будуть закриватися не тільки навчальні заклади, а й гериатричні пансіонати для людей похилого віку, комунальні лікарні, заклади позашкільної освіти. Адже вони не дають якісного товару.