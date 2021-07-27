Политика

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Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват

Представьте, что начальник вашего ЖЭКа – организации, которая должна следить за техническим состоянием дома и чистотой в подъезде, в какой-то момент решает, что кроме прописанных в договоре 1000 грн коммунальных платежей, вы должны платить сверху 3000 грн на установки во дворе памятников и концерты-бенефисы предыдущего начальника ЖЭКа.

А, если вы не заплатите, то вам перекроют доступ в подъезд и на всех столбах повесят плакаты о том, что вы негодяй. При этом в самой жилконторе уже давно нет денег на выполнение их основных обязанностей. Не возникнет ли у вас желание переехать или пойти в суд?

В последнюю пятницу июля на двенадцатой сессии Путивльского городского совета городской голова Константин Гаврильчук заявил, что дефицит бюджета Громады в 2021 году превысил 12 млн. грн. При этом, по прогнозам финансистов горсовета в 2022-2023 году эта сумма взлетит до 20 млн грн. Что это значит? Чаще всего такая ситуация приводит к сокращению количества сотрудников и задержке выплаты зарплат бюджетной сферы – врачей, учителей. А еще - сокращение социальных инициатив, выплат и прочие неприятные вещи, которые коснуться каждого жителя Громады.

Примечательно, что уже в который раз, большая часть выступлений «начальника ЖЭКа», ой, извините, городского головы на сессии была посвящена критике деятельности Агрипорт – Норд. Компании, которая, согласно отчету горсовета, опубликованному ранее на той же неделе, является третьим по размеру донором бюджета Громады.  Гаврильчук традиционно обвинял компанию во всех проблемах Громады, не стесняясь в выборе выражений. Да только винить в дефиците нужно не кого-то, а себя и своих покровителей.

Все дело в том, что ради победы на выборах, голова Громады хотел принудить компании Путивльщины подписать так называемые «социальные соглашения» – документ, который является «ноухау» действующей власти и не предусмотрен ни одним законом.  Агрипорт-Норд отказался и был вынужден перевести офисы в другие Громады. Вместе с ними туда «переехали» и налоги, которые компания, в отличии от многих других, добросовестно платит в местные бюджеты. Это те самые деньги, которые могли пойти на медицину, на дороги, транспорт и прочие вещи так необходимые жителям Путивльской ОТГ. И эти деньги потеряны Громадой исключительно из-за неконструктивной позиции власти.

Перед тем как принять окончательное решение, Агрипорт предупреждал, что в будущем «выжимание» компании из Громады приведет к критичным последствиям для бюджета и всей Путивльской ОТГ. Но бывший и нынешний глава Громады считали, что победителей не судят, а победа на выборах, основанная на популизме, важнее, чем стабильность и благосостояние жителей Громады. Что ж, как говорится - «Не суйся в волки, когда хвост телкин»

Самое страшное, что власть не понимает критичности ситуации и продолжает давить на бизнес, решения совета продолжают диктоваться личными интересами покровителей, а голова Громады продолжает делать вид, что все под контролем.

Да только это не так. Громада – банкрот! И виноват в этом не Байден, Деркач или Зеленский, которых почему-то обвиняет в своих интервью бывший мэр города и куратор нынешней власти Валерий Волков. Виноваты нынешний мэр города с его заместителями, а также их кукловод  - тот самый Волков, который своей прошлой деятельностью на посту мэра и своей «помощью» нынешнему главе несколько лет вгонял Путивльщину в глубокую долговую яму, делая это исключительно в своих интересах. И пока эти интересы будут стоять в основе деятельности местной власти, жители Путивльской Громады будут страдать из-за закрытых больниц и школ, а также постоянного ухудшения условий жизни самых уязвимых категорий населения – детей, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Политика
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