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Сегодня 09:37455

Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді

Перед представниками більшості в обласній раді у складі Слуг народу, ОПЗЖ та Європейської солідарності стоїть завдання розширити кількісній склад за рахунок перебіжчиків з інших фракції.

Адже голосування на останній сесії, багаторазові повернення до голосування, не прийняття деяких питань демонструють, що навіть у більшості є люди, які розуміють, що в раді відбувається «дерибан» власності громади. «Дружні» розмови, шантаж, можливо підкуп стають звичним явищем. Заява представника партії «НАШ КРАЙ» Валерія Волкова про складання повноважень голови та вихід з фракції тому підтвердження.

Роздрукована заява Валерія Волкова про зняття повноважень голови фракції та емоційний допис ручкою про вихід з фракції з’явилася через кілька днів після сесії обласної ради. Звичайно, що такий крок представника фракції «НАШ КРАЙ» не залишив без уваги користувачів соціальних мереж, які, в більшості своїй, зазначали про зрадництво, бігство «щурів» заради власних інтересів та згадували про подібні вчинки Валерія Волкова у минулому.

Пояснення Валерія Волкова свого вчинку дивує користувачів соціальних мереж своїм діапазоном: від геополітики до інтересів путивлян. І лише незначна частина приділена особистим інтересам депутата. А в цій площині Валерій Волков є дуже вразливою фігурою, адже в обробітку його сільгосппідприємства знаходяться значні площі. Які з них офіційно обробляються, а які є землями запасу чи то комунальної, чи то державної власності достеменно невідомо. Але по досвіду інших громад відомо, що порушень у користуванні землею достатньо і це може стати важелем впливу на Волкова.

До речі обробіток землі не єдине направлення бізнесу Валерія Волкова. Його підприємства також займаються закупівлею молока у населення. Тож, і обіцянка влади допомогти йому у будівництві молокозаводу та розвитку мініферм має стати поштовхом для розвитку приватного бізнесу родини Волкова. Ось так, коштом державного та обласних бюджетів ведеться робота з опозиційними депутатами.

Подальша доля Валерія Волкова як депутата обласної ради достеменно невідома, але з великою вірогідністю він може стати першим і в застосуванні до нього імперативного мандату.

Лідер партії «НАШ КРАЙ» Сергій Шахов неодноразово заявляв, що основним завданням депутатів від партії є захист інтересів виборців. Тож після того як пройде рік з моменту набуття статусу депутата місцевих рад партія проведе аналіз роботи всіх депутатів. І до тих депутатів, які не дотримуються партійної дисципліни буде застосовано імперативний мандат і вони позбудуться статусу депутатів, який набули з партією «НАШ КРАЙ».

Тож і мрія Валерія Волкова про створення депутатської групи «За Сумщину» теж залишиться мрією, адже навіщо об’єднуватися з людиною, яка через кілька місяців може втратити свій мандат.

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Политика
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