Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»

На сесіях Тростянецької міської ради депутати монобільшості партії «Сила людей» Юрія Бови постійно розподіляють земельні ділянки. За словам Інни Борисенко, депутата Тростянецької міської ради це відбувається фактично без обговорення в комісіях та депутатами під час сесії. При аналізі отримувачів виявляється, що більшість з них є або працівниками комунальних установ, їх родичами та родичами депутатів «Сили людей». Також, серед отримувачів можуть бути і підставні особи.
«Юрій Бова хоче землею громади не тільки особисто збагатитися, а й розрахуватися за свою підтримку з представниками різних гілок влади. Нещодавно близькі родичі судді, яка веде справу мера Тростянця по корупції, отримали дві земельні ділянки », - говорить Інна Борисенко, депутат Тростянецької міської ради від парті «НАШ КРАЙ».
Інна Борисенко разом з колегами провели аналіз ділянок, які видавалися громадянам протягом червня – липня цього року. Більшість з них вже знаходиться в обробітку. Тобто, ще до виділення громадянам, тоді ще землі запасу знаходилися в обробітку: оралися і засівалися.
«Мер Бова через своїх депутатів монобільшості «Сила людей» намагається у найкоротші терміни легалізувати посіяний на них врожай. Звичайно, що прибутки від користування цими землями йдуть до кишень посадовців Тростянецької міської ради, а не на розвиток громади», - говорить Інна Борисенко.
Партійці «Нашого краю» запевняють: не залишать без уваги таке свавілля. Аби розібратися у ситуації, на сесії облради депутати підтримали запит Валентина Доброва до управління держгеокадастру, поліції та прокуратури щодо ситуації з розподілом та використанням землі Тростянецької громади.
Також, в планах партійців провести ревізію використання землі Тростянецької громади, щоб прибуток від її використання йшов на розвиток громади, а не збагачував Юрія Бову.