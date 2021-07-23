Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді» Роздача землі громади Тростянця потрібним та підставним особам, незаконне використання земель запасу і відсутність надходжень до бюджету громади. Саме це свідчить, на думку партійців «НАШОГО КРАЮ», що землею громади розпоряджається Юрій Бова на свій розсуд та з власною вигодою.

На сесіях Тростянецької міської ради депутати монобільшості партії «Сила людей» Юрія Бови постійно розподіляють земельні ділянки. За словам Інни Борисенко, депутата Тростянецької міської ради це відбувається фактично без обговорення в комісіях та депутатами під час сесії. При аналізі отримувачів виявляється, що більшість з них є або працівниками комунальних установ, їх родичами та родичами депутатів «Сили людей». Також, серед отримувачів можуть бути і підставні особи.

«Юрій Бова хоче землею громади не тільки особисто збагатитися, а й розрахуватися за свою підтримку з представниками різних гілок влади. Нещодавно близькі родичі судді, яка веде справу мера Тростянця по корупції, отримали дві земельні ділянки », - говорить Інна Борисенко, депутат Тростянецької міської ради від парті «НАШ КРАЙ».

Інна Борисенко разом з колегами провели аналіз ділянок, які видавалися громадянам протягом червня – липня цього року. Більшість з них вже знаходиться в обробітку. Тобто, ще до виділення громадянам, тоді ще землі запасу знаходилися в обробітку: оралися і засівалися.

«Мер Бова через своїх депутатів монобільшості «Сила людей» намагається у найкоротші терміни легалізувати посіяний на них врожай. Звичайно, що прибутки від користування цими землями йдуть до кишень посадовців Тростянецької міської ради, а не на розвиток громади», - говорить Інна Борисенко.

Партійці «Нашого краю» запевняють: не залишать без уваги таке свавілля. Аби розібратися у ситуації, на сесії облради депутати підтримали запит Валентина Доброва до управління держгеокадастру, поліції та прокуратури щодо ситуації з розподілом та використанням землі Тростянецької громади.

Також, в планах партійців провести ревізію використання землі Тростянецької громади, щоб прибуток від її використання йшов на розвиток громади, а не збагачував Юрія Бову.