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Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади

Серед рішень сесії обласної ради є те, в якому змінено систему управління комунальним майном області.

Згідно документу, фактичними розпорядниками власності громади стали голова обласної ради Віктор Федорченко та начальник управління майном Дмитро Нагорний. Партійці «НАШОГО КРАЮ» вважають, що це рішення може привести до розпродажу комунального майна і втратою громадою області можливостей для свого розвитку. 

«Віктор Федорченко перетворює обласну раду у ще одне своє підприємство, де він хоче відчувати себе бізнесменом, а не головою представницького органу. Майже всі питання, навіть технічні, будуть вирішуватися головою облради. А це - корупційні ризики розпродажу майна громади», - говорить голова обласного осередку партії «НАШ КРАЙ», депутат облради  Валентин Добров.

Останні кілька років надходження до обласного бюджету від комунальних підприємств зменшується. Скоріше за все, за словами представників партії «НАШ КРАЙ», існує ціла система по вимиванню коштів з прибутку комунальних закладів для збагачення окремих посадовців. Також, вимиваючи кошти з комунальних підприємств, їх спеціально банкрутують, щоб потім розпродати їх майно. Розпродаж майна громади – це початок нової схеми розкрадання. 

Одним із пунктів цього рішення є проект про зняття заборони на приватизацію приміщень комунальних аптек та комунального підприємства «Паливкомуненерго», яка діяла з 2015 року.  

Валентин Добров говорить, таким рішенням обласна рада позбавить людей в селах, особливо віддалених, можливості придбати ліки.  Найбільше постраждають пенсіонери, адже щоб придбати медичний препарат, доведеться додатково витрачати кошти на дорогу. 

«Замість наведення ладу, вироблення стратегії розвитку комунальних закладів, підвищення прибутковості комунальних підприємств, ці люди вирішили просто розпродати майно», - зазначає Валентин Добров.

Тому, партія «НАШ КРАЙ» буде контролювати, щоб комунальне майно громади використовувалося по-господарськи та не розкрадалося.

Також, для упередження розкрадання майна, Валентин Добров подав заяву до прокуратури Сумської області для підвищення контролю та забезпечення законності у розпорядженні майном громади області.

Политика
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Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
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головний тренер ФК "Альянс"

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