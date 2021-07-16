Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування На думку Валерія Партали, розслідування справи проводилося однобоко і лише по факту його дій.

Попри численні заяви про відкриття справи про перешкоджання депутатській діяльності, застосування газу невідомого походження, дій посадовців Тростянецької мерії та членів громадського формування правоохоронцями Тростянця провадження так і не було відкрито. Тож, однопартійці Валерія Партали звернулися до Генерального прокурора України з проханням передати всі справи, які стосуються і цієї справи, і справ щодо антикорупційних розслідувань діяльності Юрія Бови до Головного слідчого управління Національної поліції.

«Це звичайне політичне замовлення. Юрій Бова намагається прибрати політичного опонента і таким чином боротися з людьми, які викривають його незаконну діяльність. Такі дії я розцінюю виключно як спробу тиску на членів партії «НАШ КРАЙ», які займаються розкриттям зловживань чиновників», - говорить Валерій Партала, заступник голови Охтирської районної ради.

Валерій Партала впевнений, що правоохоронці Тростянця грають на боці міського голови Тростянця, адже справи про корупцію Юрія Бови, членів його родини, підлеглих або не розслідуються, або розслідуються дуже повільно. Тож, партійці мають сумніви, що справа Валерія Партали буде розслідувана з урахуванням позиції всіх сторін. Представники партії «НАШ КРАЙ» звернулися до Генерального прокурора України з проханням передати для подальшого розслідування цю справу, а також, справи, які стосуються корупційних порушень Юрія Бови та наближених до нього осіб, до головного слідчого управління Національної поліції України.

«Такими діями Юрій Бова не зупинить нас і ми будемо продовжувати ту справу, яку почали. В першу чергу ми відповідальні перед виборцями. І ту обіцянку боротися з корупцією ми маємо виконати», - зазначає Валерій Партала, заступник голови Охтирської районної ради (партія «НАШ КРАЙ»).