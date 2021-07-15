Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині Легковажний фальстарт, чи продумана гра на випередження? Сумський політикум шукає пояснення нетиповій, як для літа, активності місцевої команди Ігоря Смєшка. Натомість для технологів та експертів з партійного будівництва відповідь вже очевидна…

Опитані на умовах анонімності спеціалісти з політичних процесів в регіонах України називають три основні причини, чому Андрій Кисіль помітно активізував діяльність осередків партії «Сила і честь» на Сумщині.

Перша – це розширення партійної бази із завойованого восени плацдарму в Сумській міській раді далі – на всю область.

«На фоні дуже неоднозначного депутатського корпусу в СМР, «Сила і честь» за всі ці місяці змогла не замаратися в жодних фінансових, земельних, майнових скандалах, - пояснюють фахівці. – Вони чи не єдині, хто не викликає у людей відторгнення. А вам треба розуміти, що сьогодні між партіями йде боротьба не рейтингів, а антирейтингів: у кого менший рівень негативу й недовіри, той і зможе отримати голоси людей, що не визначились з симпатіями. Очевидно, обласний керівник партії це розуміє, і поки у інших структур літнє затишшя, «Силу і честь» активно презентують громаді не лише Сум, а усього регіону, як приклад політичної незаплямованості. Ви побачите, це має спрацювати».

Друга причина – це серйозні соціальні та економічні потрясіння, які прогнозують в Україні вже цієї осені. Якщо такі песимістичні очікування справдяться, то тарифна, фінансова, бюджетна кризи неминуче призведуть до жорсткої зміни нинішньої політичної і управлінської системи, - і добре, якщо шляхом дочасних виборів, а не заворушень і майданів. Відповідно, регіональні політики, здатні дивитися хоч на півроку наперед, починають готуватися вже зараз.

Нарешті, третя відповідь криється у самому змісті ідеологічної кампанії партії «Сила і честь» на Сумщині. Експерти вважають: «Стань учасником команди!» - це не просто рядове гасло від Смєшка і Кисіля, це – сигнал для всіх активних людей, які хотіли б впливати на зміни в державі, але поки що стоять осторонь, бо зневажають продажну і цинічну «внутрішню кухню» більшості партій. Іншими словами: хочеш діяти, але залишатися при цьому чесним і незаплямованим, тоді «Сила і честь» - це єдиний варіант».

Водночас, програма «Стань учасником команди!» має не тільки змістове, але і суто практичне підґрунтя. Процитуємо коментар ще одного фахівця у сфері політичних процесів: «Ми бачили вже багато прикладів, коли партія з яскравим і харизматичним лідером стрімко вривалася в українську політику, і так само стрімко випадала з неї назавжди. Чому? Бо крім особи лідера там не було нічого: ані професійної команди в столиці, яка б доповнювала роботу лідера, ані потужних структур в регіонах, які і повинні бути фундаментом всієї довгострокової діяльності партії. Люди – важливі. Успіх приходить до партії тільки коли є обидві умови: і лідер, і люди. Саме це і робить «Сила і честь» в Сумській області: ще більше відкриває свої двері для прихильників, активістів, майбутніх депутатів, управлінців, тобто зміцнює свій фундамент».

Вже 24 серпня, на День Незалежності очікується, що Президент Зеленський зробить гучну, чи навіть сенсаційну заяву. І не так важливо, що саме буде оголошено: референдум по ОРДЛО чи по землі, розпуск парламенту чи дострокові президентські вибори. В будь-якому разі це однозначно буде старт нової хвилі змін у владі й громадському життя країни і її регіонів. Відтак, «Сила і честь» на Сумщині робить все, щоб бути до цього готовими. Адже одні політичні проекти ця хвиля потопить остаточно, а інші, навпаки, може винести на самий Олімп.