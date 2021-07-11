Политика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:451994

Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото

Как третий президент Украины Виктор Ющенко занимается хозяйством в своей резиденции под Киевом.

Соседи регулярно видят, как политик ухаживает за садом и лошадьми.

Фотокорреспонденты "Страны" отправились в поселок Новые Безрадичи, что в 20 километрах от Киева, чтобы посмотреть, как Виктор Андреевич за 25 лет расстроил свое загородное имение.

дом Ющенко

На территории Ющенко большое озеро, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Переехал он в Новые Безрадичи в 2014 году с государственных дач в Конча-Заспе, где сейчас проживает президент Владимир Зеленский.

Местные жители в шутку говорят, что у них село имени Ющенко. Ведь раньше тут располагался его старый, более скромный особняк. А позже неподалеку политик возвел огромное строение, в разы больше прежнего.

дом Ющенко

Слева от хозяйского особняка гостевой домик, а справа - теплица, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Территория его нынешних владений 3,5 гектара. Эту местность он облюбовал, еще когда был главой Нацбанка. Как ранее сообщали СМИ, тогда он купил 7 соток всего за несколько мешков зерна.

Дорога от трассы к его дому качественно заасфальтирована, горят все фонари и местами висят камеры наблюдения.
Перед поворотом к дому Ющенко с обеих сторон трассы установлен знак «поворот направо запрещен», «поворот налево запрещен», но все же если вы рискнете, то наткнетесь на «кирпич».

дом Ющенко

Дом Ющенко утопает в зелени, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Как видно из видео, Виктор Ющенко нашел способ защититься от нежелательных гостей: вокруг его земель вырыт канал около трех метров шириной. К тому же этот ров болотистый.

На просторном участке есть ферма, сад, несколько водоемов, столярная мастерская, знаменитая пчелиная ферма, хата-музей и несколько ветряных мельниц. На одном из водоемов установлено несколько рыболовных мостиков. Также на берегу соорудили место для барбекю с большой крытой террасой.

У экс-президента нет помпезных дворцов, как у Петра Порошенко, но у него здесь целое хозяйство. Часть территории отведена для выгула лошадей. Также есть несколько огородов и теплица.

Так выглядит имение бывшего главы государства с высоты птичьего полета, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

 
Политика Виктор Ющенко
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Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
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головний тренер ФК "Альянс"
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