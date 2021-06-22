Андрій Деркач: Говорити про свято недоречно і безглуздо Народний депутат кількох скликань, лідер політичної партії "НАШ КРАЙ" Андрій Деркач у своєму телеграм-каналі підвів невтішні підсумки 25-річчя Конституції України.

Зокрема він зазначив:

Конституція - це не просто юридичний документ, це паспорт суверенної і незалежної держави, який перетворює населення в громадян, а територію в державу!

Ось уже 25 років ми спостерігаємо як кожна наступна влада дивиться на постулати Конституції таким чином, як їй вигідно. Але ж вони повинні бути висічені на камені!

З кожним роком конституційні права і свободи громадянина України звужуються. Втрачається сенс Конституції, а Україна втрачає статус незалежної держави. Намісники транснаціональних корпорацій вирішують за українців, що для них важливо і краще!

В Україні закриваються опозиційні ЗМІ, постійної атаці піддається Українська Православна Церква, парамілітарні воєнізовані угруповання силою нав'язують «правильний» патріотизм.

Коли сьогодні чинна влада вивела країну з правового поля, говорити про свято недоречно і безглуздо. Тому і вітати не стану.