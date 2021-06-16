Политика

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Сегодня 15:54445

Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»

Сумские власти постепенно меняют отношение к проблемам «фрунзенцев»: на смену пассивному созерцанию приходят публичные заявления о поддержке.

Во время брифинга 15 июня городской голова Сум Александр Лысенко прямо высказался за возрождение и развитие СНПО. Это заявление – знаковое, ведь до недавнего времени сумские машиностроители боролись за восстановление промышленного гиганта, по сути, в одиночку. Да и позиция власти не была понятна: распродать всё, что можно, чтобы погасить долги завода любой ценой, или всё-таки помочь восстановить производство, вернуть людям работу и выплачивать задолженности за счет прибыли?

Мэр Сум ответил на этот вопрос однозначно: СНПО необходимо подставить плечо. «Мы понимаем, что есть два пути погашения долгов, - заявил Александр Лысенко. – Первый путь – это (распродажа, - прим.) имущества, это путь в один конец, это необратимый путь. Но есть второй путь, когда предприятие будет развиваться. Это именно то, что делает сейчас руководство завода: ремонтируют цеха, ремонтируют дороги на территории, заключают контракты, увеличивают количество рабочих».

По словам Александра Лысенко, городские власти сейчас плотно общаются с менеджментом завода и имеют четкую информацию о происходящем на предприятии: «Несмотря на трудности, руководство СНПО разработало путь развития, и за счет прибыли планируется погашение задолженностей, сформированных еще до прихода нового руководства… И я думаю, что нужно дать возможность предприятию развиваться, мы должны в этом помочь. Вижу, что у предприятия есть и желание, и возможности. На этой неделе мы обязательно пообщаемся, и будем помогать и по ситуации с погашением задолженности, и в восстановлении завода».

К слову, на стороне заводчан выступил и глава Сумского облсовета Виктор Федорченко. На встрече с Владимиром Лукьяненко он заявил: «Мы готовы выйти на высшее руководство страны и оказать любую помощь, чтобы предприятие работало. Наша задача – чтобы машиностроительная отрасль восстановилась, и была погашена задолженность».

Такая позиция – это важная, но в большей степени всё-таки моральная поддержка для СНПО. Ведь реальных рычагов влияния на работу предприятий у облсовета крайне мало. В отличие от городского совета и облгосадминистрации, чиновники которых могут как серьезно облегчить, так и полностью похоронить борьбу заводчан за возрождение СНПО.

В каком направлении будет работать городская власть – мэр Лысенко четко обозначил. А вот позицию ОГА по поддержке завода за все минувшие месяцы сумчане от губернатора Василия Хомы так и не услышали. И уже вряд ли услышат: в минувшую среду Кабмин согласовал его увольнение с должности, и совсем скоро нынешний губернатор получит приставку «экс-».

С приходом нового главы области перспективы СНПО могут серьезно укрепиться. Мэр города, облсовет и ОГА – это мощная «группа поддержки», способная не просто не мешать заводу снова стать на ноги, но и поддержать его реальными делами – от упрощения различных административных процедур до лоббирования новых контрактов и господдержки. Главное, чтобы новый губернатор видел в СНПО тысячи новых рабочих мест, миллионы налогов в бюджеты и базу для промышленного возрождения Сумщины, а не умирающего донора, на распродаже которого можно поживиться и пополнить собственный карман.

Политика
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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