Политика

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Скільки коштує громаді області Федорченко?

Про це мав намір дізнатися голова фракції партії «НАШ КРАЙ» в обласній раді Валерій Волков.

. І справа тут не в зарплатні голови обласної ради Віктора Федорченко. А справа у втратах громади області від непродуманих рішень очільника облради.

Наразі в обласній раді працюють два підрозділи, які фактично дублюють функції – управління та відділ комунального майна обласної ради. Це сталося через бажання Віктора Федорченка усунути від посади Дмитра Нагорного і для цього облрада прийняла рішення про ліквідацію управління коммайна. Замість управління було створено відділ і відповідно сформовано штат працівників з фінансуванням з обласного бюджету.

Після формування більшості в обласній раді у складі Слуг народу, ОПЗЖ та Європейської солідарності, очільником останньої є Дмитро Нагорний, позиція Віктора Федорченка кардинально змінилася і він наполягав, щоб депутати скасували рішення про ліквідацію управління коммайна. 

На думку Валерія Волкова, такі непродумані, спонтанні та політично вмотивовані рішення голови обласної ради завдали шкоди обласному бюджету, адже одночасно фінансуються дві структури з однаковими повноваженнями.

Очікувано, що більшість такий запит не підтримала. Тож, Валерій Волков подає депутатське звернення щодо неефективного використання коштів обласного бюджету. 

«Коли в обласному бюджеті не вистачає коштів на найнеобхідніше, на освіту, медицину, ми бачимо, що йде марнотратство. Заради досягнення особистих політичних цілей використовуються кошти громади. Ми дізнаємося скільки коштує області Віктор Федорченко і проінформуємо громаду», - зазначив Валерій Волков, голова фракції «НАШ КРАЙ» в обласній раді.

Политика
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