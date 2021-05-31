«Тройная петля», или как удушат Сумы Городские власти начали создание перемычки между мощностями Котельной северного промузла и «Сумытеплоэнерго». Уже в ближайшее время этот «проект» может обернуться для города катастрофой, и на это есть три серьезные причины…

С задержками начала отопительного сезона почти треть города Сумы сталкивается уже много лет: на стабильную работу Котельной северного промузла каждый год накладывались финансовые проблемы её собственника, бывшего завода Фрунзе. Совсем скоро проблема может быть исчерпана: СНПО восстанавливает прежние мощности, наращивает портфель заказов, планомерно разгребает долговые завалы. А финансовое оздоровление завода автоматически снимает все проблемы с получением лимитов на газ для КСПУ и позволяет вовремя и в полном объеме запускать работу котельной и подавать тепло в сети.

Но именно в этот момент власть, по сути, ставит заводу и всему городу подножку. 31 мая Департамент инфраструктуры Сумского горсовета проводит тендер и отдает компании «Укрэнергопром-3» заказ на изготовление проектно-сметной документации для постройки так называемой перемычки между Сумской ТЭЦ и КСПУ. В результате, Котельную северного промузла фактически убьют как поставщика тепловой энергии, а «Сумытеплоэнерго», как арендатор Сумской ТЭЦ, через построенную перемычку получит доступ к территории обслуживая КСПУ. Чем это грозит сумчанам?

Во-первых, жители Курского микрорайона и всей территории, которую традиционно обслуживала КСПУ, могут попросту замерзнуть. Гендиректор «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин ещё в 2018 году заявил одной из газет: «…При минусовых температурах (минус один, минус два градуса) Сумская ТЭЦ не может подать тепло. При плюсовых — технически это возможно, но возникает масса вопросов…».

За прошедшие два с половиной года «Сумытеплоэнерго» вряд ли смогла радикально увеличить свои мощности, а значит – она получит под свое обслуживание потребителей, которым даже при небольшом морозе не сможет подать тепло.

Во-вторых, без тепла практически гарантировано останутся промышленные потребители, в прежде всего – цеха возрождающегося СНПО. Эксперты говорят, что один только этот завод потребляет за сезон до 100 тысяч Гкал. тепловой энергии. Если Сумская ТЭЦ «не потянет» теплоснабжение завода (а так, скорее всего, и будет), то производство рухнет, а тысячи машиностроителей снова окажутся на улице, без денег и работы.

Очевидно, что все эти риски давно не секрет для городских властей и руководства «Сумытеплоэнерго». Тем более, что сейчас это практически одно и то же: директор тепловиков, Дмитрий Васюнин, уже не просто топ-менеджер предприятия, но и депутат горсовета от промэрской партии «Батьківщина». Зачем же тогда, понимая всю опасность ситуации, власть упорно хочет построить «перемычку» и отдать зону обслуживания КСПУ под контроль «Сумытеплоэнерго»?

Ответ на этот вопрос и есть третьей угрозой для сумчан. Избавившись от Котельной северного промузла, «Сумытеплоэнерго» становится единственным и безраздельным, имеющим прикрытие и покровительство власти, монопольным поставщиком «тепла» и «горячей воды» на всей территории города. И скорее всего, жителям придется не только платить одну из самых высоких в стране цен за еле-еле тёплые батареи: затраты на «модернизацию», «оптимизацию», «реконструкцию» и прочие реальные и мнимые расходы вполне возможно полностью будут закладываться людям в тариф.

Всё это – сотни миллионов гривен, которые легко перекочуют из кошельков сумчан в «нужные» руки. Очевидно, для власти холод в квартирах людей и загубленный промышленный гигант – ничто, по сравнению с возможностью сорвать такой огромный «куш».

Какими будут последствия этого для города? В современной Украине, когда на кону такие деньги, о подобных «мелочах» принято не задумываться…