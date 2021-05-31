Политика

admin
admin
Сегодня 10:10573

«Тройная петля», или как удушат Сумы

Городские власти начали создание перемычки между мощностями Котельной северного промузла и «Сумытеплоэнерго». Уже в ближайшее время этот «проект» может обернуться для города катастрофой, и на это есть три серьезные причины…

С задержками начала отопительного сезона почти треть города Сумы сталкивается уже много лет: на стабильную работу Котельной северного промузла каждый год накладывались финансовые  проблемы её собственника, бывшего завода Фрунзе. Совсем скоро проблема может быть исчерпана: СНПО восстанавливает прежние мощности, наращивает портфель заказов, планомерно разгребает долговые завалы. А финансовое оздоровление завода автоматически снимает все проблемы с получением лимитов на газ для КСПУ и позволяет вовремя и в полном объеме запускать работу котельной и подавать тепло в сети.

         Но именно в этот момент власть, по сути, ставит заводу и всему городу подножку. 31 мая Департамент инфраструктуры Сумского горсовета проводит тендер и отдает компании «Укрэнергопром-3» заказ на изготовление проектно-сметной документации для постройки так называемой перемычки между Сумской ТЭЦ и КСПУ. В результате, Котельную северного промузла фактически убьют как поставщика тепловой энергии, а «Сумытеплоэнерго», как арендатор Сумской ТЭЦ, через построенную перемычку получит доступ к территории обслуживая КСПУ. Чем это грозит сумчанам?

         Во-первых, жители Курского микрорайона и всей территории, которую традиционно обслуживала КСПУ, могут попросту замерзнуть. Гендиректор «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин ещё в 2018 году заявил одной из газет: «…При минусовых температурах (минус один, минус два градуса) Сумская ТЭЦ не может подать тепло. При плюсовых — технически это возможно, но возникает масса вопросов…».

За прошедшие два с половиной года «Сумытеплоэнерго» вряд ли смогла радикально увеличить свои мощности, а значит – она получит под свое обслуживание потребителей, которым даже при небольшом морозе не сможет подать тепло.

Во-вторых, без тепла практически гарантировано останутся промышленные потребители, в прежде всего – цеха возрождающегося СНПО. Эксперты говорят, что один только этот завод потребляет за сезон до 100 тысяч Гкал. тепловой энергии. Если Сумская ТЭЦ «не потянет» теплоснабжение завода (а так, скорее всего, и будет), то производство рухнет, а тысячи машиностроителей снова окажутся на улице, без денег и работы.

Очевидно, что все эти риски давно не секрет для городских властей и руководства «Сумытеплоэнерго». Тем более, что сейчас это практически одно и то же: директор тепловиков, Дмитрий Васюнин, уже не просто топ-менеджер предприятия, но и депутат горсовета от промэрской партии «Батьківщина». Зачем же тогда, понимая всю опасность ситуации, власть упорно хочет построить «перемычку» и отдать зону обслуживания КСПУ под контроль «Сумытеплоэнерго»?

Ответ на этот вопрос и есть третьей угрозой для сумчан. Избавившись от Котельной северного промузла, «Сумытеплоэнерго» становится единственным и безраздельным, имеющим прикрытие и покровительство власти, монопольным поставщиком «тепла» и «горячей воды» на всей территории города. И скорее всего, жителям придется не только платить одну из самых высоких в стране цен за еле-еле тёплые батареи: затраты на «модернизацию», «оптимизацию», «реконструкцию» и прочие реальные и мнимые расходы вполне возможно полностью будут закладываться людям в тариф.   

Всё это – сотни миллионов гривен, которые легко перекочуют из кошельков сумчан в «нужные» руки. Очевидно, для власти холод в квартирах людей и загубленный промышленный гигант – ничто, по сравнению с возможностью сорвать такой огромный «куш».

Какими будут последствия этого для города? В современной Украине, когда на кону такие деньги, о подобных «мелочах» принято не задумываться…

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
Сегодня 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
Сегодня 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
Сегодня 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
Сегодня 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
Сегодня 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
Сегодня 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
Вчера 16:20
Что такое микрозайм на карту срочно без отказа? ®
Вчера 16:01
Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
04.06.2021 16:58
Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
03.06.2021 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

«Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал»
Сегодня 15:27
На Сумщине 77 263 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:35
На Сумщине задержали мужчину, который подозревается в развращении ребенка
Сегодня 16:25
Сумские гимнастки отличились в Одессе
Сегодня 16:19
В Сумах вокруг озера Чеха установили новые урны
Сегодня 16:03
Ахтырские военные отправились в Косово
Сегодня 15:52
Ночью в Сумах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 15:30
В Сумах восстанавливают дорожную разметку
Сегодня 15:19
На Сумщине полицейские раскрыли убийство 2015 года
Сегодня 15:07
В Сумах начинается пятый этап вакцинации от COVID-19
Сегодня 14:39
Ночью в Сумах произошло ДТП с тремя травмированными
Сегодня 14:25
На Сумщине СБУ обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен войны
Сегодня 13:58
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.30
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.35
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 15.40; 16.30; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.