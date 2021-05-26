Правоохранители атакуют сумские предприятия В последнее время заголовки СМИ пестрят обвинениями в адрес руководителей коммунальных предприятий Сумского горсовета, и не только.

Правоохранители и раньше обвиняли директоров в коррупции и других нарушениях. Но это были лишь одиночные случаи. Никто даже не слышал о том, когда эти обвинения были сняты с фигурантов, а дела ушли в архив.

Но май 2021 года в областном центре запомнится многим, поскольку под различные обвинения попала половина ключевых фигур в команде мэра города. И дело не закончилось просто публикациями о расследованиях. Обвинения во взятках и домашний арест. Ну, все как в сценариях сериалов о правоохранителях. Речь идет о КП «Горводоканал», КП «Дорремстрой», а по нашей информации, в ближайшее время еще двум директорам могут вручить уведомления о подозрении в совершении преступлений.

Глупо утверждать, что речь идет о людях без греха, но почему до этого со стороны правоохранителей не было подобной инициативы, а тут вдруг такое рвение? Вот это нас и заинтересовало, и мы попытались разобраться, насколько это вообще возможно в данный момент.

Да будет «свет»

Первое, что пришло на память, это ситуация с ООО «Сумыоблэнерго». В КП «Горводоканал» и в КП «Дорремстрой» черная полоса началась именно после конфликта с энергетиками. Водоканалу они грозили отключить подачу электроэнергии за долги, а дорожников обвинили в хищении электричества. Но если в первом случае все еще как-то выглядит логично, ведь если ты фактически банкрот и не платишь, то и услуги не будет. А зачем «Дорремстрою» с его миллионными доходами опускаться до того, чтобы экономить копейки на электричестве? Асфальтный завод работает на газу, а электричество используется для освещения и т.п.

Тем не менее, энергетики 25 марта заявили о том, что обнаружили на территории предприятия «Дорремстрой» отсутствие учета электроэнергии. Это произошло во время плановых обследований трансформаторной подстанции. Полиция по заявлению «Сумыоблэнерго» открыла уголовное производство.

При этом, на КП нам сообщили, что счетчики у них с модемами, которые постоянно передают информацию в «Сумыоблэнерго». Останови они счетчики с помощью так называемой «пушки», в чем обвинили их энергетики, то уже через 10 минут эта информация стала бы известна. Кто в здравом уме пойдет на такой шаг? Смутил еще один момент. Энергетики были с полицией и журналистами. Во-первых, на то, чтобы вызвонить журналистов и пригласить, чтобы они еще и приехали, нужно время. А тут все происходит так оперативно! Во-вторых, тогда новости вышли без комментария со стороны представителей КП «Дорремстрой». Да и энергетики умолчали о том, что к подстанциям, которые находятся на территории КП, подключены субарендаторы. Другими словами, все очень напоминает спланированную акцию. Ведь «пушку» так и не нашли. А вывести из строя счетчик, чтобы камера это зафиксировала, мог кто угодно. Счетчик на улице, доступ на территорию открыт, и может зайти кто угодно. Это, кстати, существенный недостаток в работе КП «Дорремстрой».

Такая ситуация была в конце марта. И ровно через месяц, в мае, в кабинет директора КП пришли с обыском, чтобы найти «пушку». Представляете себе картину, что директор будет держать у себя в кабинете такие вещи целый месяц, зная, что могут прийти в любой момент? И вообще тяжело себе представить, что Александр Вегера будет лично пользоваться такими вещами. Уверены, что это правоохранители тоже понимают. Так для чего же был обыск? В полиции нам пояснили, что это следственное мероприятие проводилось в рамках уголовного производства по ст.188 п.1 УК Украины (хищение воды, электрической или тепловой энергии). Но учитывая сказанное выше, правдивость данного утверждения весьма сомнительна. Подозреваем, что причина у этого совсем другая…

К тому же следует отметить, что месяц назад, когда готовили публикацию после обвинений со стороны «Сумыоблэнерго», в полиции говорили, что все закончится админкой. Мол, будет штраф, и все. А на этот раз собеседник от сказанных ранее слов отказался.

Так какова же причина обыска? Деньги, устрашение или кому-то понадобилось место руководителя КП? Напомним, что директор КП «Горводоканал» на текущий момент отстранен от занимаемой должности. Этот же сценарий развивается и в «Дорремстрое»?

Еще один обыск

Но это еще не все. На прошлой неделе в КП «Дорремстрой» был еще один обыск. Как удалось узнать, что директора предприятия обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сам А.Вегера пока ничего не рассказал, пояснив кратко: «Бред это все, не знают, за что зацепиться». Но как позже узнали, что якобы налоговики обвиняют руководителя предприятия в ремонте одной из улиц города, которая не была в плане ремонтов и получении за это денежного вознаграждения из рук в руки от одной из сумских фирм.

Во время обыска в КП были изъяты бухгалтерские документы за 2020 год. И в этой истории снова нестыковочка. Обвинять в незафиксированном доходе и искать эти деньги в официальных бухгалтерских документах? Да и вообще смешно звучит, когда предприятие, которое ежегодно получает городской заказ на текущий ремонт улиц, обвиняют в выполнении своих обязанностей. Неужели правоохранители такие наивные, чтобы полагать, что при большом желании в список, который фактически всегда ведется чуть ли не от руки и все время корректируется на протяжении года, нельзя внести любую улицу? Также стало известно, что во время обыска, в том числе и дома у директора, при изучении записной книги телефона, журналов звонков, контактов соцсетей не нашли никакой связи с предприятием, которое якобы заплатило за ремонт или с его работниками, руководителем и т.п.

Мы обратились с запросом в ГФС, в котором изложили интересующие вопросы. Письменный ответ от них мы пока не получили, но в устной форме нам дали понять, что никакой информации мы и не узнаем: «Тайна следствия». Но ведь если бы это была правда, то о победе бы уже трубили, как это обычно делается.

Да и какая тайна следствия, если уже через час после беседы уже была известна возможная дата вручения подозрения директору КП «Дорремстрой». А как бонус - еще две довольно известных в Сумах фамилии, которым также собираются выдвинуть обвинения по другим статьям.

Возможная причина происходящего

По одной из версий, один из очень влиятельных людей в регионе, который имеет отношение к партии, членами которой являются директора КП, поставил перед собой цель усадить на место старых директоров новых… своих. Причина – деньги. Поговаривают, что директора перестали «отстегивать». Не с чего. Поэтому, имея достаточно большие связи, он дернул за ниточки и началось… И тут директора КП «Горводоканал» ловят на взятке, но почему-то никак не докажут этого, затем обвиняют в загрязнении окружающей среды из-за очистных сооружений, на ремонт которых нужен чуть ли не миллиард. У водоканала попросту нет таких денег, а город не выделит. Но это отличный повод для обвинения. К тому же сделан он на основании выводов экологов еще в 2019 году. А где же правоохранители были эти 2 года?

Подобная ситуация и с КП «Дорремстрой». Повторимся, что среди директоров КП в Сумах нет святых людей! И, вероятно, они должны предстать перед законом. Но все происходящее на текущий момент наталкивает на мысль о конкретно спланированных действиях. Например, поспешные попытки найти повод для обвинения, которые, скорее всего, по этой же причине и не завершатся результативно для организатора…

Егор Бывалов