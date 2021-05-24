Политика

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Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?

Судьбоносная для города схватка разгорается в Сумах: «фрунзенцы», стремящиеся поднять промышленного гиганта с колен, против дельцов, мечтающих поживиться на его развалинах.

По словам экспертов, смерть Сумского НПО будет означать начало конца и для самого областного центра. Последние 5-7 лет тому прямое подтверждение: планомерное обнищание города и безработица четко совпадают с потерей заказов предыдущим руководством завода, закрытием цехов, сокращением тысяч сотрудников.

Вот несколько цифр, уже ставших достоянием общественности. После ухода бывших собственников и менеджеров на СНПО «повисли» почти 200 миллионов долгов по зарплате, около 3 миллиардов просроченной кредиторской задолженности и свыше 9 миллиардов банковских долгов. Работу потеряли более 9 000 заводчан.

Возвращение к управлению заводом Владимира Лукьяненко и его команды многие фрунзенцы расценили как последний шанс на возрождение крупнейшего промышленного предприятия Сумщины. Появились международные контракты, снова запускается производство, решается самый болезненный вопрос – разработан и утвержден четкий и понятный график погашения задолженности по зарплате. Ситуация почти уникальная для Украины, где так не хватает историй успеха и магнитов для привлечения иностранных партнеров. Но…

Даже беглый просмотр последних сумских новостей может вызвать у любого инвестора массу неприятных вопросов.

На чьей стороне государство? Если бывший гендиректор завода, официально подозреваемый в умышленной невыплате работникам более 100 миллионов гривен спокойно гуляет на свободе, а нынешнего руководителя, начавшего гасить долги, на днях могут отправить в СИЗО?

Кого защищают (или покрывают) правоохранительные органы? Если в 2021 году за продажу заводской гостиницы за 20 миллионов гривен Лукьяненко отдают по суд, а на попытку исполнительной службы в 2019 году продать эту же гостиницу втрое дешевле, за 6 млн. – никто не обращает внимания?

В чьих интересах работают исполнительные службы? Можно ли выставлять на продажу за 8 миллионов принадлежащий заводу стадион, оцененный в 320 миллионов? Зачем исполнительная служба замораживает единственный банковский счет завода, где аккумулируются реальные деньги для выплат зарплатных долгов «фрунзенцам»?

Любой, знакомый с украинскими реалиями эксперт скажет: это классическая схема рейдерского «отжима» предприятия. Сначала руками чиновников блокируются все возможности для предприятия законным путем выйти их долговых проблем, оздоровиться и стать на ноги. Это сейчас и происходит: СНПО жестко удерживают в «нарушителях» и крупнейших должниках в Украине. Затем выводят из игры ключевых руководителей: вместо возрождения предприятия Владимир Лукьяненко вынужден ходить по судам и отбиваться от ничем не обоснованного ареста. Следующий этап – это срыв контрактов, подрыв деловой репутации СНПО и полная остановка производства. А на финише в дело вступают кредиторы и судебные исполнители – добитого промышленного гиганта разрывают на части.

Режут на сотни тонн металлолома уникальные станки и оборудование. Скупают по бросовой цене оставшееся имущество. Распиливают громадную территорию завода на участки. Получают сотни тысяч гривен доходов на исполнительных сборах. Схема рабочая и не единожды реализованная в Украине.

На сегодняшнем этапе еще нельзя спрогнозировать, как долго продлится и чьей победой закончится противостояние вокруг СНПО. Впереди десятки судебных заседаний, апелляции и встречные иски, информационные кампании и проплаченные митинги. Бесспорно одно, любой исход этой истории отразится на будущем города Сумы. Станет либо счастливым, либо роковым.  

Политика
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