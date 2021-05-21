Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона На своєму телеграм-каналі народний депутат України, лідер партії "НАШ КРАЙ" Андрій Деркач прокоментував створення більшості в обласній раді у складі депутатів партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" та "Європейської солідарності".

Наводимо текст статті мовою оригіналу:

«Я ваш приговор!»: слуги народа создали коалицию с Евросолидарностью в Сумском облсовете.

«Я – ваш приговор!» – сказал президент лидеру Евросолидарности. «Приговор будет приведен в действие!», – ответила фракция слуг народа в Сумском облсовете и слилась в коррупционном экстазе с ЕС.

Вчера в облсовете Сумщины три фракции: ЕС, Слуга народа и ОПЗЖ создали коалиционное ОПГ по распилу региона. За 12 часов созвали сессию. За несколько часов захватили бюджетную комиссию и добавили еще одного зама облсовета от ЕС.

До этого провели артподготовку захвата власти в регионе.

Ярким примером тандема представителей криминалитета со слугами народа является одно из последних кадровых назначений Виктора Федорченко, председателя Сумского областного совета (от СН). В частности, он назначил Игоря Шевеля начальником отдела по управлению коммунальным имуществом облсовета. Шевель – это кого надо человек. По данным из открытых источников, Шевель ранее судим за насильственные преступления и осужден в 2001 году по ст. 104 УК Украины (в редакции 1960 г.) и служит члену почетного ордена СНБО «воров в законе» Лере Сумскому.

Получается, что сначала выносится приговор, потом накладывается вся тяжесть санкций на воров в законе, а в итоге последние дружно пилят Сумской регион.

Решающую роль в этих процессах играет неформальный куратор области от СН, бывший нардеп от Сумщины, генерал Владислав Бухарев, на чьей груди, помимо прочих знаков отличия, красуется орден ФСБ. Отсюда вопрос товарищу генералу, не жмет ли грудь орден ФСБ, когда его ставленник Федорченко фактически передал управление коммунальным имуществом криминалитету. Помимо этого, сейчас он занят очередным назначением нового губернатора, потому что прежний, тоже его креатура, не доносил. Или не докладывал. В общак, имею ввиду.

На сегодняшний день в виду того, что глава облсовета Федорченко, полностью контролируемый криминалитетом и интригующим генералом, все идет к тому, что облсовет превратится в сходку, а его решения – в понятийки по распилу бюджета. Уверен, что такой глава облсовета, к тому же с признаками маразма, Сумщине не нужен.

Чтобы этого не допустить, вношу предложение ко всем депутатам, у которых есть совесть и нет хозяев кроме избирателей, объединиться на базе концепции развития Сумской области. Объединиться вокруг нескольких принципов.

Первый. Необходимо дать возможность громаде Сумщины распоряжаться недрами. Иначе ими будут распоряжаться представители союза меча и орала, а точнее – Петра и Барыг. То есть воров вне закона.

Второй. Леса передать в громады. Иначе их распилят, как пытаются распилить бюджет, убрав главу профильной комиссии.

Третий. Прекратить грабеж жителей Сумщины на тарифах ЖКХ. Разорвать договор аренды Сумской ТЭЦ с ТОВ «Сумитеплоенерго», которая курируется «схематозниками» сывочолого гетмана, Кононенка, а теперь еще и бизнес-партнером Разумкова, Иваном Надеиным из «Укртепло», устанавливая заоблачные тарифы на тепло. Вместе с этим необходимо разобраться с коррупционной составляющей, заложенной в необоснованно завышенные тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также вывоз и утилизацию мусора.

И заключительный. Установить контроль громады над медицинской сферой. Вместо распила бюджетных средств на покупке очередного линейного ускорителя, запустить необходимые медицинские программы и бороться с пандемией. Потому что воровать с антиковидных денег для новой коалиции – святое дело. Умершие от ковида с них не спросят, а живые должны дать по рукам.

Уверен, коалиция громады Сумщины будет эффективнее коалиции воров в законе и интригующих на пенсии генералов.