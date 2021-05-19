Надежда Вайло: «Медицина - приоритетное направление развития Глуховской громады» На выборах городского головы и депутатов Глуховского городского совета команда партии «НАШ КРАЙ» обещала вывести учреждения медицины из кризиса.

Изменение системы финансирования, равнодушие городских властей поставили больницу на грань выживания, а большинство медицинского персонала и врачей оказалась перед угрозой увольнения.

С первых дней работы новоизбранный мэр Глухова Надежда Вайло определила развитие медицинских учреждений как приоритетное направление. Ведь жители должны иметь доступ к качественным медицинским услугам и, большинство из них, получать в медицинских учреждениях громады, а не ездить в другие больницы, которые находятся на значительном расстоянии.

«Медицина - это приоритетное направление развития нашей громады. Сегодня мы закладываем фундамент качественного медицинского обслуживания нашего населения. Это касается аппаратуры, привлечение врачей, условий, в которых будут лечиться наши жители. В независимости от того, человек проживает в городе или в селе», - говорит городской голова Глухова Надежда Вайло.

Уже в этом году за средства городского бюджета был закуплен качественный аппарат ультразвукового исследования за 1 млн 336 тыс. грн, холодильное оборудование для морга, выделено два с половиной миллиона на ремонт приемного отделения, заканчиваются ремонтные работы в отделении для беременных.

Важным вопросом является привлечение врачей и создание для них надлежащих условий проживания. За счет громады было приобретено 3 квартиры для семей врачей на сумму 1миллион гривен.

Следствием слаженной работы городского головы, депутатского корпуса и представителей медицинских учреждений стало значительное увеличение услуг, финансируемых национальной службой здоровья.

По словам главного врача Валентины Барахович, Глуховская городская больница начинала с 6 пакетов медицинских услуг. Сейчас их 13 и на этом останавливаться не собираются.

После реформы децентрализации в Глуховскую громаду входит не только городская территория. За средства городского бюджета содержатся все фельдшерско-акушерские пункты, которые находятся в селах громады.

«Мы свои обещания выполняем. Ни одно медицинское учреждение в селах мы не закрыли», - говорит Надежда Вайло.

В Глуховской громаде уверяют, что это только начало и имеют планы развития медицины на будущее.