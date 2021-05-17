Политика

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Сегодня 11:46139

Здоровье детей или семейный бизнес мэра Тростянца?

Согласно документам, которые имеют представители партии «НАШ КРАЙ», ответ очевиден.

Ведь две из трех организаций, поставляющих продукты в учебные заведения Тростянецкой громады принадлежат близким родственникам городского головы Юрия Бови, а ООО «Сумская продуктовая компания» имеет предписание контролирующего органа о поставках некачественных продуктов в учебные заведения.

Кроме того, что, по мнению представителей партии «НАШ КРАЙ», прослеживается коррупционная составляющая и содействие в ведении бизнеса родственниками мэра Юрия Бовы, предприниматели Геннадий Вовк и Кристина Бова не имеют соответствующих разрешительных документов для поставки продуктов в учебные заведения. 

 

«Не имея этих документов, предпринимателям запрещено поставлять продукты в учебные заведения. Они не являются производителями продуктов питания, поэтому гарантировать безопасность продуктов для детей они не могут», - говорит Виктор Бочкарев, депутат Тростянецкого городского совета от партии «НАШ КРАЙ».

ООО «Сумская продуктовая компания» вообще имеет предписание главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, в котором четко указаны нарушения при поставках продуктов питания в учебные заведения с требованием изъять и уничтожить эти продукты. Несмотря на такие злоупотребления, Тростянецкий городской совет продолжает сотрудничать с поставщиком. 

 

Обращение депутатов «НАШЕГО КРАЯ» относительно публичного расследования этих фактов власть Тростянец игнорирует. В мэрии «в упор» не видят ни коррупции, ни нарушений при закупке продуктов питания для учебных заведений.

Депутаты «НАШЕГО КРАЯ» заявляют, что не оставят вопрос качественного и безопасного питания детей, а все документы направит в правоохранительные органы, ведь дети громады не должны быть заложниками коррупции.

 
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