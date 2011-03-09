Политика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:37419

Мер Сум не знає, хто платить за його «біль і гордість» на бігбордах

Вітають з релігійними святами та історичними подіями - сумські та київські політики нагадують про своє існування з банерів у Сумах цієї весни. Частину цих привітань оплачують самі ж платники податків. Пояснюємо, чому це так.

Депутат міськради Ігор Перепека телефоном сказав, що свою рекламу він оплатив особисто, пише Суспільне.

хто платить за таку рекламу

Його колега Олександр Стрельченко говорить, що борди оплатила партія.

хто платить за таку рекламу

Так само за партійні гроші з’явились привітання з Великоднем від Тетяни Рябухи.

хто платить за таку рекламу

Має вітальні площі й Сумський міський голова Олександр Лисенко. Каже: це – не соціальна реклама. Він розповів, що рішення про розміщення соціальної реклами має приймати виконком міської ради. Він також розповів, що не знає, хто заплатив за рекламу, на якій є його фото.

хто платить за таку рекламу

За чиї гроші така реклама розміщується, на самих щитах не зазначено. У період, коли немає офіційної виборчої кампанії, таке – не порушення. Але вона оплачена – платниками податків. За інформацією НАЗК, у першому кварталі парламентські партії отримали з держбюджету понад 174 млн грн на свою статутну діяльність, зокрема й на таку.

хто платить за таку рекламу

Дуже часто політичні партії використовують інформаційні приводи у вигляді свят релігійних для того, щоб про себе нагадати, розповіла політологиня Андріана Костенко.

хто платить за таку рекламу

"Якщо говорити про політичну рекламу в європейський країнах, в США, там є чіткі принципи, яких дотримуються представники політичних партій. Зокрема, будь-яка реклама маркується, цього ми сьогодні не спостерігаємо в Україні. По-друге, можна відстежити чітко – звідки виділяються кошти. Треба розуміти, що ці білборди не безкоштовні, і за кожний день і місяць розміщення такої реклами, на яких хизуються обличчя окремих політиків місцевого і національного рівня, ми сплачуємо", - говорить вона.

За словами рекламіста Володимира Рудики, на сьогодні розцінки на політичну рекламу перевищують комерційну у 1,5-2 рази.

хто платить за таку рекламу

Щодо того, чому міський голова Олександр Лисенко як посадова особа місцевого самоврядування вітає з релігійним святом лише християн, останній відповів: "Я вітаю з усіма святами і різними способами, я містян не розділяю."

хто платить за таку рекламу

Голова єврейської громади в Сумах Єлизавета Шерстюк та імам Рустам Хуснутдінов на запитання журналістів: чи вітав і їх міський голова з білбордів з їхніми релігійними святами, відповіли, що не пам’ятають таких випадків, але й не бачать в цьому якихось порушень своїх прав.

 
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