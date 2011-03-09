Мер Сум не знає, хто платить за його «біль і гордість» на бігбордах

Депутат міськради Ігор Перепека телефоном сказав, що свою рекламу він оплатив особисто, пише Суспільне.
Його колега Олександр Стрельченко говорить, що борди оплатила партія.
Так само за партійні гроші з’явились привітання з Великоднем від Тетяни Рябухи.
Має вітальні площі й Сумський міський голова Олександр Лисенко. Каже: це – не соціальна реклама. Він розповів, що рішення про розміщення соціальної реклами має приймати виконком міської ради. Він також розповів, що не знає, хто заплатив за рекламу, на якій є його фото.
За чиї гроші така реклама розміщується, на самих щитах не зазначено. У період, коли немає офіційної виборчої кампанії, таке – не порушення. Але вона оплачена – платниками податків. За інформацією НАЗК, у першому кварталі парламентські партії отримали з держбюджету понад 174 млн грн на свою статутну діяльність, зокрема й на таку.
Дуже часто політичні партії використовують інформаційні приводи у вигляді свят релігійних для того, щоб про себе нагадати, розповіла політологиня Андріана Костенко.
"Якщо говорити про політичну рекламу в європейський країнах, в США, там є чіткі принципи, яких дотримуються представники політичних партій. Зокрема, будь-яка реклама маркується, цього ми сьогодні не спостерігаємо в Україні. По-друге, можна відстежити чітко – звідки виділяються кошти. Треба розуміти, що ці білборди не безкоштовні, і за кожний день і місяць розміщення такої реклами, на яких хизуються обличчя окремих політиків місцевого і національного рівня, ми сплачуємо", - говорить вона.
За словами рекламіста Володимира Рудики, на сьогодні розцінки на політичну рекламу перевищують комерційну у 1,5-2 рази.
Щодо того, чому міський голова Олександр Лисенко як посадова особа місцевого самоврядування вітає з релігійним святом лише християн, останній відповів: "Я вітаю з усіма святами і різними способами, я містян не розділяю."
Голова єврейської громади в Сумах Єлизавета Шерстюк та імам Рустам Хуснутдінов на запитання журналістів: чи вітав і їх міський голова з білбордів з їхніми релігійними святами, відповіли, що не пам’ятають таких випадків, але й не бачать в цьому якихось порушень своїх прав.
Эксперты USAID пролили свет на возможные причины затягивания сумскими чиновниками продления разрешений операторам внешней рекламы....
Вся внешняя реклама, имеющаяся сейчас в Cумах, будет пересмотрена... 1
Точный возраст рекламной отрасли в Сумах вряд ли кто-нибудь назовет. Но в любом случае ей уже больше сотни лет...
Рынок современной рекламы движется и развивается в неустанном ритме. Но стремление заработать часто перевешивает здравый смысл, и в погоне за...