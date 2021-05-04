Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова В своем телеграмм-канале народный депутат Украины, лидер партии «НАШ КРАЙ» Андрей Деркач сообщил о разработке группой депутатов законопроекта об ограничении произвола монополистов в сфере свободы слова и высказываний.

Причиной этого, по мнению депутата, стал неконтролируемое государственными органами влияние социальных сетей на информационное пространство Украины иностранных компаний.

«Большие медийные корпорации в данный момент построили диктатуру от имени либеральных ценностей. У них сейчас все происходит по книге Джорджа Оруэлла "1984". Это история Министерства правды: есть правильная информация, есть неправильная. На мой взгляд, это вопиющее нарушение базовых принципов свободы слова. Не может транснациональная корпорация выступать в роли всемирного регулятора свободы слова. Украинской власти нужно осознать важность подобных процессов и задуматься над проблемой сетевого суверенитета», - отмечает народный депутат Андрей Деркач.

Группа народных депутатов разработала законопроект, который должен ограничить произвол монополистов в сфере свободы слова и высказываний. Законопроект предусматривает, что владельцы социальных сетей должны быть зарегистрированы в стране представительства и работать в рамках национального законодательства в сфере обеспечения свободы слова и мнений.

«Уже нельзя будет по желанию истерической девочки из офиса «Фейсбука» в Польше учинить «геноцид украинских аккаунтов». Надо будет предоставить обоснование. Появится инструмент, который будет регулировать отношения пользователей социальных сетей с их собственниками. Это позволит обеспечить свободу пользователям, защитить их от цензуры и введения ограничений по идеологическим соображениям», - подытоживает Андрей Деркач.