Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете? Областной совет не Верховная рада Украины. Здесь официально политические коалиции не создаются. А изменения в политической ситуации можно отслеживать только по результатам голосования и инициаторам подачи проектов решений. Показательна в этом плане сессия Сумского областного совета 28 апреля.

Готовились к сессии заранее. Причиной стали недоразумения между председателем областного совета Виктором Федорченко (Слуга народа) и председателем областной государственной администрации, которого назначает Президент, Василием Хомой. Кроме традиционных хозяйственных вопросов, в повестку дня был внесен вопрос о недоверии главе облгосадминистрации. После этого, в кулуарах начали ходить слухи, которые впоследствии и подтвердились, о внесении с голоса вопроса об освобождении от должности первого заместителя председателя облсовета, представителя «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Стрельченко.

С 59 присутствующих на сессии депутатов, бюллетени взяли только 34. Чтобы избежать неожиданностей, фракции СН и ОПЗЖ бюллетени не брали. Относительно последних логика понятна: освобождают их представителя, а терять влиятельную должность первого зама не хочется. А вот отказ от голосования представителей СН на первый взгляд может оказаться странным: что может связывать две кардинально разные политические силы? С одной стороны, Президент Зеленский всячески пытается ограничить деятельность ОПЗЖ: закрывает телевизионные каналы, правоохранителями открываются многочисленные дела, активно формируется мнение об их прокремлевской направленности. В то же время фракция СН в облсовете активно становится на защиту представителя ОПЗЖ и фактически проваливает голосование по его отставке.

Как уже отмечалось, что это только на первый взгляд поведение кажется непонятным. За время «сотрудничества» в областном совете эти две фракции нашли точки соприкосновения по вопросам освоения коммунального имущества, в том числе распределения земли и леса. Конечно, такие наработки направлялись не на развитие области.

Участие в голосовании приняли фракции Батькивщины, «Европейской солидарности», «Нашего края», «За будущее». Фактически 34 голоса этих фракций было достаточно, но ошибка одного из депутатов и голосование как «воздержался» другого не позволило принять это решение. Если голосование представителей Батькивщины, «ЕС», «За будущее» было прогнозируемым, то поддержка этого решения представителями «Нашего края» удивила многих. Участие в голосовании за снятие лидера ОПЗЖ в области поставило под сомнение, что «Наш край» является еще одной прокремлевской политической силой.

Это голосование поставит под вопрос и единство многочисленной фракции СН в областном совете. Уже сейчас четко просматриваются два центра влияния. Часть депутатов ориентируются на нардепа от Роменского района Максима Гузенко (СН), другая ориентируется на нардепа Михаила Ананченко (СН). Первый имеет аграрный бизнес в Роменском районе, имеет тесные связи с губернатором и активно расширяет свои земельные владения, используя свой статус и влияние на депутатов разных уровней. В то же время Михаил Ананченко ориентируется четко на политику Президента Владимира Зеленского, является председателем областной организации «Слуги народа». Понятно, что последнему союз с прокремлевской политической силой в областном совете не нужен, ведь это негативно влияет как на его личный так и на партийный рейтинги.

Отметим, что на сессии был объявлен перерыв и продолжение сессионного заседания продолжится ориентировочно в середине мая. За это время обе стороны противостояния будут испытывать друг друга на прочность, искать союзников, поддержки, договариваться через партийное руководство в Киеве. И, возможно, на следующем заседании мы увидим уже обновленную конструкцию областного совета.