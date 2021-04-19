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Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач

Сумытеплоэнерго готовят к теневой продаже, к которой может быть причастен глава ВР Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач в обращении к генпрокурору Ирине Венедиктовой, копия которого опубликована в его Телеграм-канале.

По словам Деркача, готовится теневая продажа компании «Сумытеплоэнерго». Один из возможных покупателей -  Иван Надеин, собственник ООО «Укртепло».

"По информации журналистов-расследователей, «Сумытеплоэнерго» планируют продать собственнику ООО «Укртепло» Ивану Надеину (по совместительству – президенту самого народного футбольного клуба «Верес»). Способ продажи избран «народный» – через офшоры, чтобы налоги не платить. Надеин имеет длительные бизнес связи с нынешним главой Рады Разумковым, который в 2014–2015 гг. был одним из соучредителей ООО «Укрптепло», а по мнению журналистов-расследователей, до сих пор имеет бизнес интерес в деятельности компании", – сообщает Деркач.

По словам нардепа, «Сумытеплоэнерго», за 5 лет получила прибыль в 300 млн. гривен от теневых схем на Сумской ТЭЦ, которую она арендует.

«После покупки «Сумытеплоэнерго» Надеиным ни уничтожения схем, ни снижения тарифов сумчане не дождутся – бизнес планируют сохранить в первозданном виде. При том, что построено все на ТЭЦ и тепловых сетях принадлежащих громаде – они в аренде до 2023 года у Сумытеплоэнерго», – подчеркнул Деркач.

Нардеп связывает продажу компании с попыткой уйти от ответственности руководства группы компаний «Технова», на котором висят уголовные дела СБУ, Нацполиции и ГФС.

"В связи с этим, на центральном уровне я обратился к генпрокурору Венедиктовой с требованием проверить факты незаконных действий при теневой продаже «Сумытеплоэнерго» компании «Укртепло» и возможную причастность к сделке главы ВР Дмитрия Разумкова", - заявил Деркач.

В то же время, на местном уровне Деркач предложил создать совместную рабочую группу с участием депутатов местных советов, облгосадминистрации, правоохранителей и общественности для изучения условий договора аренды ТЭЦ и эффективности ее использования. Главное, по его словам, не допустить продолжения договора аренды после теневой продажи компании «Сумытеплоэнерго».

“Главное не допустить очередной теневой сделки мимо бюджета и не в интересах сумской громады, даже если она проходит с возможным участием и под крышей спикера Разумкова”, - резюмирует Андрей Деркач. 


 

Политика
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