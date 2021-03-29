Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар

Всього у 20 регіонах України у 2021 році планують витратити з обласних і міських бюджетів на висвітлення діяльності місцевої влади 37,05 млн гривень.

Такими є результати дослідження, що проведено ГО “Інститут масової інформації” у 20 регіонах України в березні цього року *.

Дослідження проведено на основі інформації, отриманої через запити регіональних представників ІМІ, аналіз цільових бюджетних програм, а також проведених тендерів / конкурсів та інших даних, отриманих з відкритих джерел.

Водночас 11 із 60 ОДА, міських та обласних рад не надали або відтермінували відповіді на запити. Так, з порушенням законодавства не надали відповіді на запити Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпровська міська рада, Кропивницька обласна державна адміністрація, Кропивницька обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Харківська міська рада. Відтермінували відповіді Донецька обласна адміністрація, Полтавська обласна рада, Миколаївська міська рада, Тернопільська міська рада, Запорізька міська рада. ІМІ планує подати заяви та повідомлення у визначеному законодавством порядку для притягнення до юридичної відповідальності осіб, які, порушуючи вимоги Закону України "Про доступ до публічної інформації", не задовольнили запит у визначений законом строк.

Хто витрачає найбільше

У Сумах з обласного і міського бюджетів на висвітлення діяльності влади у 2021 році планують виділити 4,6 млн грн.

У Маріуполі ( неокуповані території Донецької області) – 3,65 млн грн.

У Херсоні – 3,26 млн грн, у Полтаві – 3 млн грн.

Хто витрачає найменше

З обласних та міських бюджетів Львова планують витратити 199,8 тис. грн.

З обласних та міських бюджетів Черкас – 99,4 тис. грн.

Цікаво, що найбільше витрат на висвітлення діяльності влади виділяють саме з місцевих бюджетів – 16,8 млн грн. А на висвітлення діяльності обласних рад планують витратити менше – 14,9 млн грн, і ще менше на облдержадміністрації – 9,7 млн грн (з розрахунку, що з них 4,353 млн грн – заплановані спільні витрати на висвітлення діяльності для ОДА та обласних рад).

Найбільше витрат на висвітлення діяльності ОДА заплановано в Херсоні (голова ОДА Сергій Козир) – 2,8 млн грн (спільні витрати на висвітлення діяльності для ОДА та обласної ради), Полтаві (1,858 млн грн, голова ОДА Олег Синєгубов) і Чернігові (848 тис. грн, спільні витрати на висвітлення діяльності для ОДА та обласної ради, голова ОДА Анна Коваленко). Не заплановано витрат на висвітлення діяльності ОДА в обласних бюджетах Львова, Волині, Миколаєва, Одеси, Харкова, Черкас.

Водночас найбільше витрат з обласного бюджету на висвітлення діяльності обласних рад також припадає на Херсон – 2,8 млн грн (спільні витрати на висвітлення діяльності для ОДА та обласної ради), Дніпро (2 млн грн) та Одесу (1,997 млн грн). Не заплановано таких витрат у Донецькому регіоні (неокупованій частині).

Лідерами з витрат на висвітлення діяльності міських рад стали міські бюджети Маріуполя – 3,65 млн грн, Сум (3,56 млн грн) і Кропивницького (2,481 млн грн). Не передбачено таких витрат у міському бюджеті Львова.

Хто отримував кошти

Згідно з даними, отриманими ІМІ з відкритих джерел, найбільші кошти для висвітлення діяльності обласної / міської рад планують виділити на такі медійні організації / компанії:

ТОВ "Слобідський край" (Харків) – 1,2 млн грн;

ТОВ "Редакція газети "Вінницька газета" (Вінниця) – 814,9 тис. грн;

ТОВ "Чернігівська медіагрупа" / газета "7 Дней" (Чернігів) – 443,9 тис. грн;

TV-4 (Тернопіль) – 199,9 тис. грн;

ТРК "Перший західний" (Львів) – 199,8 тис. грн;

ВГТРК "Вінниччина" (Вінниця) – 199 тис. грн;

Рекламно-інформаційне агентство РДВ (Запоріжжя) – 198,9 тис. грн;

Телерадіокомпанія "TTV" (Кропивницький) – 158 тис. грн;

ПП "ТРО "Тернопіль-Медіа" (Тернопіль) – 150 тис. грн;

ТОВ "Редакція газети "Ужгород" (Ужгород) – 133,1 тис. грн.

Юридичне роз’яснення

Кошти з місцевих бюджетів, призначені на висвітлення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, мають витрачатися на чітко визначені законом речі. Поздоровлення з 8 березня, інтерв’ю про хобі мера чи його родину, інша подібна інформація не відповідає вимогам законодавства про висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, а отже використання коштів місцевого бюджету на розміщення банерів із привітанням з 8 березня є нецільовим використанням бюджетних коштів. Натомість ці кошти мають витрачатися, наприклад, на забезпечення висвітлення сесій міськради навіть в умовах карантину – або за допомогою належного обладнання приміщення для дотримання карантинних вимог, або через створення технічної бази для відеоконференцій тощо.

Зокрема, відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", висвітленням діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні є одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів. Інше використання коштів може бути визнане нецільовим використанням коштів, службовою недбалістю, перевищенням службових повноважень або корупційним діянням.

*Інформацію отримано через запити та власний аналіз цільових бюджетних програм, а також проведених тендерів / конкурсів та інших даних, одержаних з відкритих джерел. Запитувана інформація стосувалася такого: визначені в бюджеті на 2021 рік витрати на висвітлення діяльності рад / ОДА, посадових осіб рад / ОДА, голови рад / ОДА (всіх разом або окремо, зокрема в складі постійних комісій або інших колегіальних органів) за допомогою друкованих засобів масової інформації, телебачення, радіомовлення, засобами зовнішньої реклами, шляхом розміщення інформації на вебсайтах у мережі Інтернет (окрім офіційних вебсайтів рад / ОДА) або в інший спосіб; інформацію про укладені договори на висвітлення діяльності рад / ОДА, зокрема, ким саме (назва юридичної особи та код ЄДРПОУ або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця), договори на висвітлення посадових осіб рад / ОДА, голови рад / ОДА (всіх разом або окремо, зокрема в складі постійних комісій або інших колегіальних органів) з наданням копій таких договорів та акти за такими договорами; виплати друкованим засобам масової інформації, телебаченню, радіомовленню, операторам зовнішньої реклами, власникам вебсайтів у мережі Інтернет (окрім офіційних вебсайтів) за надання інших послуг, яких саме (з наданням копії договорів та актів щодо таких послуг).

Запити були надіслані до облдержадміністрацій, обласних та міських рад таких обласних центрів: Волинь (Луцьк), Вінниця, Дніпро, Маріуполь (неокупована частина Донецької області), Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів.

Дані актуальні станом на 25 березня 2021 року.

Проведення цього дослідження стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID "Медійна програма в Україні", який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО "Інститут масової інформації" та необов'язково відбиває думку USAID, уряду США та Internews

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