Политика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:50493

Газове збудження влади

Колишній нардеп від Сум, а нині депутат обласної влади Олег Медуниця висловився з приводу тарифних протестів в Україні та реакції на них влади – місцевої та столичної.

У влади чергове газове збудження.

Раз на рік ми становимося свідками політичних танців навколо тарифів. Рік тому від Президента нам надходили браві відосики-рапорти, як Уряд зменшує ціну на опалення. Ну тоді можна було. Ринкова ціна газу стрімко зменшувалася. Тепер пішов зворотний процес. Ціни на енергоносії ростуть і природно виросли та для населення. До того ж влада збільшила мінімальну зарплату і тепер її слід збільшити й у тарифній складовій. Отже, ріст тарифів обґрунтований і неминучий принаймні на ці величини. АЛЕ НІТ!

Народна депутатка від Сум скликає термінове засідання енергетичного штабу, мер міста обіцяє ініціювати звернення до когось там, а голова однієї громади в Сумській області навіть зібрався взяти на баланс газогони на території громади (ніби від того витрати на їх утримання стануть менші) читай створити комунальний "Хацапетівкагазкірогаз". Але найбільшим розчаруванням стало міністерство енергетики, яке планує повертатися до ідеї фіксованих цін на газ. Тобто газ державних компаній "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз" продавати якось населенню. Тобто фактично скасовуючи реформу енергосектору, яку зробили попередники.  Прикметно, що Уряд не збирається в такий самий спосіб "нагинати" формально контрольовану державою "Укрнафту". Не чіпайте Бєню, йому і так важко в ці часи переслідувань в Америці та боротьбі за "Приватбанк"))

Тобто план у влади простий як двері. Вишикувати ціни й закомандувати їм стій раз - два! Саме так я можу оцінити "нові" (насправді нафталінова Азарівщина) ініціативи Уряду та офісу Президента.

До чого це призведе?

1. В державі знову почнуться маніпуляції з різними цінами на газ.

2. Державні підприємства, що ведуть видобуток газу стануть вразливішими та неконкурентними перед приватними видобувниками.

3. Згодом держава змушена буде дотувати та покривати коштом бюджету збитки цих підприємств з метою не допустити  їх банкрутства.

4. Державний нафтогазовий сектор різко зменшить платежі до бюджету.

5. Україна посвариться зі своїми кредиторами. Дуже посвариться, бо порушила свої обіцянки зробити енергетичний сектор прозорим і бездотаційним.

Зато бідні будуть менше платити за газ, але ще менше будуть платити багаті, які живуть у великих будинках і споживають багато газу. А в найбільшому мінусі будуть ті які не споживають газу взагалі. Саме вони будуть дотувати пільгових споживачів газу. Саме бюджет і бюджетники недотримають найбільше в цій історії. Ми це вже проходили й вилізли з газової боргової ями у 2014-15 роках ціною надзусиль.

Що насправді влада має робити?

1. Перевірити обґрунтованість тарифів і ознайомити з методикою їх обрахунку громадськість. Простіше кажучи, доступною мовою, пояснити чому виріс той чи інший тариф. Забезпечити прозорість їх складових.

2. Надати соціальну підтримку найбільш незахищеним верствам. Вона має бути адресна, спрощена, але контрольована задля уникнення зловживань. Все!

 Найбільше шкоди нашій країні приносять клоуни, популісти та невігласи.  І тарифний кейс зараз виявляє їх в усій красі, написав він у Фейсбуці.

Политика
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