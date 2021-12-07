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Вчера 17:20271

Як підібрати універсальні ювелірні прикраси?

Як сформувати актуальний базовий ювелірний гардероб і на які прикраси обов’язково варто звернути увагу?

Не так давно на зміну розкішним прикрасам з великою кількістю інкрустації прийшли мінімалістичні аксесуари зрозумілої геометричної форми з 1-2 декоративними каменями. Базовий ювелірний “гардероб” свідчить про довершений смак і природне відчуття стилю його власниці. Маленька й мінімалістична підвіска або пара компактних сережок-цвяшків стане ідеальним доповненням до будь-якого образу: стриманої ділового костюма або ж розкішної вечірньої сукні. 

Тож якими прикрасами наповнити свою базову ювелірну скриньку, аби вона залишалася актуальною впродовж років?

Базова ювелірна скринька: 4 універсальні прикраси

Спершу важливо зрозуміти, коштовності якого типу захочеться носити кожного дня і які прикраси найкраще личитимуть до повсякденного одягу їх власниці.

Мініатюрні сережки

Сережки-цвяшки (пусети) — ідеальний варіант! Професійні стилісти поважають такий тип сережок за їх акцентність і мінімалістичність. Якщо такі сережки прикрашені невеликими прозорими каменями, то їх буде помітно здалеку. Пусети не мають вікових обмежень і доповнюють образи в будь-якому стилі, тож навіть після робочого дня можна відразу відправитися на романтичну зустріч з коханим або прогулянку з подругою. До того ж вартість таких прикрас нижча, ніж у складних асиметричних коштовностей з великою кількістю інкрустації. 

Найкраще обирати для своєї ювелірної скриньки модель зі срібла або золота з прозорими каменями, до прикладу, кубічним оксидом цирконію. Також можна розглянути моделі, інкрустовані мініатюрними прісноводними культивованими перлинами.

Ефектна каблучка

Якщо жінка полюбляє носити каблучки, то варто обрати цікавий і помітний аксесуар. Зазвичай мінімалістичні аксесуари з дорогоцінних металів символізують про певну подію: заручини або одруження. Якщо ж хочеться створити кілька помітних акцентів у своєму образі, то варто обирати сміливіші моделі. До прикладу, можна обрати незвичну геометричну форму:

  • • Серце;

  • • Символ нескінченності;

  • • Метелик;

  • • Чотирилисник і т. п.

Ланцюжковий браслет

Тонкий і довершений браслет з ланцюжковим типом плетіння стане гарним доповненням до базової ювелірної скриньки. Він допомагає підкреслити тендітність жіночого зап’ястка, а якщо поєднати такий аксесуар з цікавими намистинами або підвісками, вдасться створити яскравий акцент.

Мінімалістична підвіска

Золотий або срібний ланцюжок стане ідеальною основою для різноманітних тематичних кулонів. Впродовж останніх кількох років з моди не виходять тонкі підвіски-невидимки з невеликим декоративним центральним елементом. До прикладу, з білосніжною перлиною або мерехтливим камінцем.

Приблизно так повинна виглядати базова ювелірна скринька кожної дівчини. Далі — місце для експериментів! Яскраві сережки-конго, масивні кольє і жорсткі браслети-слайдери — всі ці прикраси здатні по-новому розкрити звичні образи! 

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Досуг
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