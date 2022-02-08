Выбираем насос для бассейна правильно

Насос для бассейна является важнейшей частью водоснабжения: он обеспечивает подачу и откачку воды, с его помощью работают аттракционы. От того, какой установлен насос, зависит качество воды, а значит, комфорт и безопасность людей.
В зависимости от цели использования, насосы делятся на несколько видов:
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• Насосы для фильтрации воды
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• Насосы для встречного течения
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• Насосы для СПА и аттракционов
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• Дренажные насосы
Насосы для фильтрации создают циркуляцию воды. Вода попадает в фильтр, где очищается и уже очищенной возвращается в бассейн.
Насосы для встречного течения создают оптимальные условия для занятий водным спортом и оздоровительными процедурами. Такие насосы обладают повышенной мощностью.
Насосы для SPA и аттракционов подают воду в водопады, фонтаны, обеспечивают функционирование форсунок в СПА-бассейнах.
Дренажные насосы применяются для выкачивания воды из подвальных помещений, приямков, погребов, а также осушения земельных участков и подачи воды из колодцев и бассейнов.
При выборе насоса учитывайте объем и загруженность бассейна. У коммерческих бассейнов эти показатели больше, чем у частных бассейнов. Поэтому для коммерческих бассейнов выбирайте оборудование с более высокой производительностью.
Например, насосы для фильтрации воды Hayward серии Max-Flo XL идеально подходят для частных бассейнов объемом до 73 м³. Преимущества насосов этой линейки:
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• Префильтр задерживает загрязнения и продлевает срок службы насоса.
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• Переменная скорость сокращает потребление электроэнергии на 85% и уменьшает коэффициент износа устройства.
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• Удобный интерфейс позволяет легко управлять тремя режимами работы насоса. Режим “скиммер” обеспечивает работу насоса с максимальной производительностью. Второй режим позволяет установить нужно время работы насоса. В третьем режиме вы управляете насосом вручную.
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• Гарантия 2 года.
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• Французское качество.
Отдайте предпочтение проверенным и известным производителям: Hayward, Emaux, Speck.
Если вы выбираете насос для циркуляции воды, помните, что он работает в паре с фильтром. Поэтому производительность насоса должна соответствовать пропускной способности фильтра.
Для качественной очистки вода должна пройти через фильтр минимум 2.5 раза за сутки. Поэтому для расчета нужной производительности насоса и фильтра умножьте объем воды бассейна на 2.5 и полученную сумму разделите на количество часов в сутках, в течение которых фильтр и насос будут работать. Это число и есть минимальная производительность фильтра и насоса.
Правильно подобранные фильтр и насос – залог эффективной работы системы водоснабжения, а также приятного купания в чистой воде.
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