Выбираем насос для бассейна правильно Бассейн – это сложная система, которая требует установки надежного оборудования.

Насос для бассейна является важнейшей частью водоснабжения: он обеспечивает подачу и откачку воды, с его помощью работают аттракционы. От того, какой установлен насос, зависит качество воды, а значит, комфорт и безопасность людей.

Виды насосов для бассейна

В зависимости от цели использования, насосы делятся на несколько видов:

• Насосы для фильтрации воды

• Насосы для встречного течения

• Насосы для СПА и аттракционов

• Дренажные насосы

Насосы для фильтрации создают циркуляцию воды. Вода попадает в фильтр, где очищается и уже очищенной возвращается в бассейн.

Насосы для встречного течения создают оптимальные условия для занятий водным спортом и оздоровительными процедурами. Такие насосы обладают повышенной мощностью.

Насосы для SPA и аттракционов подают воду в водопады, фонтаны, обеспечивают функционирование форсунок в СПА-бассейнах.

Дренажные насосы применяются для выкачивания воды из подвальных помещений, приямков, погребов, а также осушения земельных участков и подачи воды из колодцев и бассейнов.

Как выбрать насос для бассейна?

При выборе насоса учитывайте объем и загруженность бассейна. У коммерческих бассейнов эти показатели больше, чем у частных бассейнов. Поэтому для коммерческих бассейнов выбирайте оборудование с более высокой производительностью.

Например, насосы для фильтрации воды Hayward серии Max-Flo XL идеально подходят для частных бассейнов объемом до 73 м³. Преимущества насосов этой линейки:

• Префильтр задерживает загрязнения и продлевает срок службы насоса.

• Переменная скорость сокращает потребление электроэнергии на 85% и уменьшает коэффициент износа устройства.

• Удобный интерфейс позволяет легко управлять тремя режимами работы насоса. Режим “скиммер” обеспечивает работу насоса с максимальной производительностью. Второй режим позволяет установить нужно время работы насоса. В третьем режиме вы управляете насосом вручную.

• Гарантия 2 года.

• Французское качество.

Отдайте предпочтение проверенным и известным производителям: Hayward, Emaux, Speck.

Как рассчитать нужную производительность насоса для бассейна?

Если вы выбираете насос для циркуляции воды, помните, что он работает в паре с фильтром. Поэтому производительность насоса должна соответствовать пропускной способности фильтра.

Для качественной очистки вода должна пройти через фильтр минимум 2.5 раза за сутки. Поэтому для расчета нужной производительности насоса и фильтра умножьте объем воды бассейна на 2.5 и полученную сумму разделите на количество часов в сутках, в течение которых фильтр и насос будут работать. Это число и есть минимальная производительность фильтра и насоса.

Правильно подобранные фильтр и насос – залог эффективной работы системы водоснабжения, а также приятного купания в чистой воде.

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