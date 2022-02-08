Тур в Египет из Запорожья: цена вопроса Египет неизменно лидирует по количеству горящих путевок и выгодных предложений для круглогодичного отдыха.

Теплый климат, живописные коралловые рифы с яркими рыбками, множество достопримечательностей и интересных экскурсий делают эту страну прекрасным выбором для очередного отпуска. Слыша о фантастических скидках, знаменитом All Inclusive, украинцы задаются вопросом: во сколько именно обходятся туры в Египет из Запорожья. Поговорим о ключевых моментах, которые влияют на стоимость путевки.

Актуальные цены на туры из Запорожья

Стоимость туров на первую половину 2022 года стартует от 8076 грн за человека. За эти деньги вы получаете проживание на 6 ночей, доступ к буфету «Все включено», перелет и трансфер, страховку на время поездки. Также вы можете выбрать более длительный отпуск или другую систему обслуживания. Однако, учитывая наиболее востребованный пляжный формат отдыха в Египте, выгоднее всего обходятся «Все включено» или обычное трехразовое питание.

Что влияет на стоимость путевки?

Длительность отпуска. В Египте действует классическое правило: чем длиннее дольше отпуск, тем дешевле сутки проживания в отеле. Но именно по этому направлению разница между стоимостью суток при поездке на 6 дней и 13 дней будет не слишком большой. Поэтому покупать более длительный тур исключительно ради экономии не стоит.

Сезонность. Если вы «любите погорячее», можно ехать в Египет летом. В это время здесь действительно жарко (температура воздуха достигает 40 градусов). Если хочется погреться без экстрима, присмотритесь к путевкам на весну-осень. В этот период температура воздуха держится около 30 градусов. А зимой здесь вовсе нет зноя – до +25…+27 градусов, что в сочетании с ветром в вечернее время даже заставляет надевать куртку. Зимой и в межсезонье больше всего горящих туров, поэтому найти выгодное предложение легко. Летом цены несколько выше.

Курорт. Практически на все курорты Египта можно выбрать путевки по доступной цене благодаря большому разнообразию отелей по звездности и уровню обслуживания. Традиционно элитными считаются лишь Марса-Алам и Мерса-Матрух — тур сюда будет в среднем дороже.

При выборе отеля рекомендуем внимательно читать отзывы туристов, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Сущий пустяк для одного человека может стать серьезным недостатком для другого и наоборот. Поэтому обращайте внимание не только на общий рейтинг гостиницы.

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