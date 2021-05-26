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Вчера 18:27306

Суши сет в Борисполе - в чем выгода?

При упоминании Страны Восходящего Солнца сразу вспоминается несколько вещей: сакура, отличная электроника и бытовая техника и, разумеется же, суши.

Любой любитель здорового питания уже оценил вкус и пользу роллов. Сами японцы любят это блюдо. Для них оно — показатель кулинарного мастерства. В мире не так уж много настоящих мастеров-сушистов, ведь для того, чтобы стать профессионалом, необходимо годами оттачивать мастерство, улучшать и дополнять рецепты, чтобы достичь поистине безупречного результата. Настоящему повару необходимо учиться минимум 10 лет, чтобы готовить суши на приемлемом уровне. В Борисполе не так много заведений, где работают действительно профессионалы. Одно из них — Суши Мастер. Отведать настоящую японскую кухню можно в ресторане на улице Киевский шлях или заказать на дом. Доставка суши Борисполь осуществляется в течение часа. 

Преимущества заказа сетов

Посиделки с друзьями каждую неделю, дни рождения, романтическая встреча — любое событие может послужить поводом для заказа суши на дом. Но у всех гостей разные вкусы, как угодить каждому человеку? Именно для этого Суши мастер предлагает разнообразные сеты.

Вариантов классических роллов огромное количество. Еще больше авторских рецептов, ведь каждый мастер добавляет к известным сочетаниям продуктов что-то свое. Заказ сетов избавляет от мук выбора какого-либо рецепта. К тому же это — достаточно выгодная покупка. А заказывать сет выгодно по нескольким причинам:

  • • в наборе несколько видов роллов, не все из них вы пробовали, так что наверняка откроете для себя новый рецепт;

  • • покупать оптом выгодно, это знает каждый человек. А сет — это мелкий опт. Поэтому покупка нескольких порций одновременно обойдется намного дешевле, чем заказ их по отдельности;

  • • наборы содержат несколько видов роллов, а потому можно выгодно угостить сразу всех гостей (уж, наверняка среди многообразия найдутся роллы и для самого взыскательного гурмана);

  • • для заказа сета нужно потратить всего несколько минут, ведь вы добавите всего одну позицию в корзину, а не будете выбирать несколько разных вариантов;

  • • на сеты чаще предоставляют скидки, а это — дополнительная экономия;

  • • стоимость сета обычно превышает нижний порог цены для бесплатной доставки, так что вы экономите еще и на этом.

Суши Мастер — выгода и удобство

Международная сеть ресторанов японской кухни Суши мастер развозит сеты по всему Борисполю и ближайшим пригородам. Служба доставки работает с 10.00 до 23.00. Здесь всегда проходят акции на сеты. На многие блюда действуют единоразовые или постоянные скидки. В меню Суши мастера множество вариантов сетов. Вы можете выбрать небольшие из 4-6 вариантов роллов: Веселка, Вега, Джуманджи и подобные. В их составе от 24 до 40 роллов.

Для больших компаний выгодно заказывать наборы из 40-100 штук, которые состоят из 7 и более вариантов. А еще Суши Мастер дает возможность самостоятельно собрать сет из любимых рецептов.

Минимальной суммы заказа в Суши Мастере в Борисполе нет. Но при покупке на сумму от 200 гривен доставка бесплатна.  

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Досуг
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