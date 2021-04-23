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Сегодня 12:23228

Простые коктейли для домашней вечеринки

Последние несколько лет внести значительные изменения в привычный нам образ жизни. Теперь домашние вечеринки стали проводиться куда чаще, а иногда это даже единственный способ собраться с друзьями или отметить важное событие.

Намечается праздник? Это отличный повод потренироваться и прокачать свои навыки бармена. Записывайте рецепты вкусных коктейлей на основе Немиров Деликат.

Экзотика из ближайшего супермаркета

Все любят коктейли. Но огромный список непонятных и дорогих ингредиентов напрочь отбивает желание их готовить. Знакомо? Еще бы. Поэтому сегодня мы подготовили список напитков с доступными и недорогими составляющими, купить которые можно в ближайшем супермаркете.

Главное в перечисленных коктейлях – это качество алкоголя, потому что именно от него зависит финальный вкус и впечатление гостей. Поэтому для приготовления всех напитков мы взяли водку Немирофф деликат.

  • «Легкая весовая категория» – освежающий коктейль с перцем, огурцом и лаймом.

Вам понадобится:

  • 45 мл водки

  • 100 мл тоника

  • сок лайма

  • черный молотый перец

  • длинный тонкий слайз из огурца

Спираль из огурца выкладывается по внутренней стенке стакана. Все ингредиенты смешиваются и взбалтываются, перец добавляется последним. 

  • «Первый раунд» – вариация на известный коктейль под названием «Негрони».

Вам понадобится:

  • 45 мл Nemiroff Delikat

  • 20 мл Кампари

  • 15 мл ликера Егермейстер

  • апельсиновая цедра для украшения

Ингредиенты смешиваются в отдельной таре, наполовину наполненной льдом. Взбалтываются до охлаждения и после процеживаются в бокалы, которые украшаются апельсиновой цедрой.

  • «Яблочный мартини» – популярный коктейль из современных кинокартин.

Вам понадобится:

  • 50 мл водки

  • 50 мл яблочного сока

  • по чайной ложке лимонного сока и кленового сиропа

  • долька яблока для украшения

Все составляющие перемешиваются в шейкере, наполненном льдом. После процеживаются по бокалам и украшаются дольками яблока.

  • «Московский мул» – благородная версия старого доброго «Ерша».

Вам понадобится:

  • 50 мл водки Немирофф Деликат

  • 10 мл имбирного пива

  • несколько долек свежего имбиря и лайма

  • веточка мяты

  • дробленый лед

Оригинальный коктейль подается в медной или металлической посуде. Кружка на три четверти наполняется льдом, затем вливаются смешанные ингредиенты. В конце напиток украшается лаймом, имбирем и мятой.

Мы привели лишь несколько интересных рецептов, но это далеко не предел. Вы можете смешать знаменитый «Белый русский», «Кровавую Мэри», «Голубую лагуну» и еще десятки самых разнообразных коктейлей. Мы использовали Немиров Деликат, однако вы можете выбрать любой подходящий вам вариант. Однако не забывайте, что на качестве главного ингредиента экономить не стоит, ведь именно от него зависит конечный результат. 

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Досуг
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Простые коктейли для домашней вечеринки
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