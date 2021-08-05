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Преимущества корма Феликс для домашних кошек

В современных зоомагазинах представлено огромное количество кормов для кошек. Абсолютно все производители такого продукта обещают высокое качество и готовый сбалансированный рацион, а значит и пользу для животного.

Однако все чаще покупатели отдают предпочтение Felix от Purina. Феликс — корм для кошек, который представлен консервами в желе или соусе. Это готовое решение для домашних питомцев, которое имеет натуральный состав.

Преимущества кормов Felix

Важнейшим достоинством продуктов бренда являются вкусовые качества, поэтому даже при высокой требовательности животные с удовольствием употребляют Феликс. Это стало возможным благодаря составу, в который входят злаки, продукты животного происхождения, а также витамины и минеральные вещества, необходимые для активности, роста, здоровья шерсти и поддержания иммунитета. Хозяину же эта еда для кошки удобна по ряду других причин:

  • • Упаковки для разового употребления, а значит не нужно рассчитывать количество корма, что часто требуется при выборе сухого варианта. Достаточно открыть упаковку и разместить содержимое в миске.

  • • Разнообразное питание для питомца — это микс из продуктов животного и растительного происхождения с мясным или рыбным вкусом. Их можно менять, так как в линейке продуктов Felix есть корма с разным составом, например: с форелью и зелеными бобами, говядиной, треской, лососем, курицей, овощами и т.п. Поэтому даже для привередливого кота можно подобрать лакомый вариант.

Как составить рацион питания кошки

В первую очередь нужно учитывать возраст и активность животного, его состояние здоровья. Это объясняется тем, что для взрослого кота и котенка потребность в питательных веществах и витаминах различна. Пренебрежение рекомендациями может привести к серьезным проблемам со здоровьем животного. Например, переедание котенка приводит к заболеваниям пищеварительной системы, недоедание взрослого кота сулит авитаминозом, обильной линькой и недостатком веса. Также человеку нужно учитывать:

  • • Точное количество еды, необходимой для полноценного питания на один день.

  • • Особые условия, например, наличие аллергии на определенные продукты, стерилизацию или другие факторы.

Ветеринар поможет точно подобрать вид рациона, а также определит, какой влажный корм для кошек подойдет вашему питомцу. Если у животного выявлена пищевая аллергия или диагностировано какое-то заболевание, будет рекомендована определенная диета. 

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Досуг
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