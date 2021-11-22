Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров COVID-19, безусловно, внес существенные коррективы в планирование отдыха для украинцев (да и не только для них). Неопределенность с возможными закрытиями границ, с условиями их пересечения и с эпидемиологической обстановкой усложняют поездки.

Но не смотря на это, раннее бронирование туров актуально и стоит к нему присмотреться. Раннее бронирование - это бронирование тура, например, зимой 2021 года на лето 2022 года - т.е. за несколько месяцев отпуска.

Какие преимущества раннего бронирования?

Низкая цена

Как правило, цена на туры с ранним бронированием ниже, чем цена в этот же отель при покупке за 1-2 недели до поездки. Экономия может составлять до 20-25% стоимости.

Большой выбор отелей и номеров

Очень часто в сезон хорошие отели и хорошие номера в отелях уже раскуплены и приходится выбирать из того, что осталось. Иногда при покупке за 1-2 недели уже просто нет хороших отелей. Если бронировать тур заранее то можно выбрать и хороший отель, и хороший номер.

Небольшая предоплата и хорошие условия по изменению поездки

Туроператоры предлагают очень хорошие условия по сумме предоплаты за туры с ранним бронированием. Например, можно забронировать тур на лето 2022 с предоплатой в 5-10%. Более того, часть туроператоров вернут эти деньги при отмене бронирования за месяц до поездки.

Дополнительной "страховкой" для туристов, которые сомневаются является и возможность изменения отеля, класса номера или перенос даты тура без каких-либо штрафных санций.

Страхование от невыезда

Многих туристов беспокоит вопрос: Что будет если я куплю тур сейчас, а перед поездкой заболею или кто-то из моих близких заболеет COVID-19? На этот случай есть страховки от невыезда - они дадут возможность или перенести даты тура без штрафных санкций, или получить назад средства.

Куда чаще всего бронируют туры?

Самые популярные направления для раннего бронирования - Турция, Египет, Греция, Кипр (а самыми популярными являются туры в Турцию).

Где забронировать туры?

Оптимальный вариант раннего бронирования тура - онлайн туристическое агентство. Вам не придется идти в офис, долго оформлять бумаги, долго ждать подтверждения тура. Вы все это сделаете за 15 минут не выходя из дома.

Rozetka Travel - надежное онлайн туристическое агентство. Тут можно сделать как раннее бронирование, так и выбрать тур на ближайшую дату. В Rozetka.travel представлены туры всех крупных ТО Украины.

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