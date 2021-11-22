Досуг

admin
admin
Вчера 13:33335

Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров

COVID-19, безусловно, внес существенные коррективы в планирование отдыха для украинцев (да и не только для них). Неопределенность с возможными закрытиями границ, с условиями их пересечения и с эпидемиологической обстановкой усложняют поездки.

Но не смотря на это, раннее бронирование туров актуально и стоит к нему присмотреться. Раннее бронирование - это бронирование тура, например, зимой 2021 года на лето 2022 года - т.е. за несколько месяцев отпуска.

Какие преимущества раннего бронирования?

Низкая цена

Как правило, цена на туры с ранним бронированием ниже, чем цена в этот же отель при покупке за 1-2 недели до поездки. Экономия может составлять до 20-25% стоимости.

Большой выбор отелей и номеров

Очень часто в сезон хорошие отели и хорошие номера в отелях уже раскуплены и приходится выбирать из того, что осталось. Иногда при покупке за 1-2 недели уже просто нет хороших отелей. Если бронировать тур заранее то можно выбрать и хороший отель, и хороший номер.

Небольшая предоплата и хорошие условия по изменению поездки

Туроператоры предлагают очень хорошие условия по сумме предоплаты за туры с ранним бронированием. Например, можно забронировать тур на лето 2022 с предоплатой в 5-10%. Более того, часть туроператоров вернут эти деньги при отмене бронирования за месяц до поездки.

Дополнительной "страховкой" для туристов, которые сомневаются является и возможность изменения отеля, класса номера или перенос даты тура без каких-либо штрафных санций.

Страхование от невыезда

Многих туристов беспокоит вопрос: Что будет если я куплю тур сейчас, а перед поездкой заболею или кто-то из моих близких заболеет COVID-19? На этот случай есть страховки от невыезда - они дадут возможность или перенести даты тура без штрафных санкций, или получить назад средства.

Куда чаще всего бронируют туры?

Самые популярные направления для раннего бронирования - Турция, Египет, Греция, Кипр (а самыми популярными являются туры в Турцию).

Где забронировать туры?

Оптимальный вариант раннего бронирования тура - онлайн туристическое агентство. Вам не придется идти в офис, долго оформлять бумаги, долго ждать подтверждения тура. Вы все это сделаете за 15 минут не выходя из дома.

Rozetka Travel - надежное онлайн туристическое агентство. Тут можно сделать как раннее бронирование, так и выбрать тур на ближайшую дату. В Rozetka.travel представлены туры всех крупных ТО Украины. 

®

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
Сегодня 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
Сегодня 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
Вчера 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
Вчера 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
Вчера 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
Вчера 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Світлодіодні світильники та їх переваги
24.11.2021 13:33
Заказ и доставка цветов по всей Украине ®
22.11.2021 15:30
view counter
view counter

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 688 человек
Сегодня 09:39
Депутаты поддержали инициативу Акперова об энергетическом аудите в Курском микрорайоне
Сегодня 16:05
Трое погибших: на Сумщине сообщено о подозрении водителю внедорожника, который в состоянии алкогольного опьянения врезался в грузовик
Сегодня 15:34
В Ромнах автоледи сбила на переходе подростка
Сегодня 15:10
В Шостке пожарные спасли жилой дом и два авто (видео)
Сегодня 14:50
Говорити про насильство над дітьми — не прийнято: як борються з цією проблемою в Україні
Сегодня 14:48
В Сумському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, приурочена пам’яті жертв Голодоморів
Сегодня 14:08
В Шостке в тройном ДТП пострадали двое (видео)
Сегодня 13:40
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 13:15
В ФК «Тростянец» вспышка коронавируса
Сегодня 13:12
Сумчан запрошують долучитися до Всеукраїнської акції «Запали свічку» і вшанувати пам'ять жертв голодоморів
Сегодня 13:00
Сумську молодь запрошують до участі у ІІІ Форумі молодіжних ініціатив
Сегодня 12:19
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.