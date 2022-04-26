Досуг

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Вчера 16:35353

Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку

З настанням перших весняних днів багато чоловіків хвилюються, як привітати своїх коханих дружин, подруг, матерів, бабусь, сестер, доньок та колег та подарувати їм щось приємне.

Швидко розв’язати це питання допоможуть в інтернет-крамниці «ParfumCity» https://parfumcity.com.ua/catalog/zhenskie-duhi та обрати найкращі зразки парфумів від відомих світових брендів. Зазвичай, парфумів багато не буває, адже є щоденні та святкові аромати, вечірні та для використання в день. Кожна жінка, не залежно від віку, соціального статусу бажає отримати приємний презент. Звичайно сюрпризи слід робити не лише до свят, та огортати своєю турботою та увагою.

Максимум приємних вражень та позитивних емоцій від пляшечки парфумів

У каталозі компанії зібрана велика колекція вишуканих ароматів на різний смак та уподобання. Підбираючи пахучий подарунок, варто врахувати вік жінки, її характер і темперамент, зовнішність, захоплення та хобі, уподобання жінки. Вишукані парфуми здатні виділити жінку з натовпу, надати їй нотки шарму, наголосити на її індивідуальному стилі, красі зовнішності. Не слід обирати духи чи туалетну воду, орієнтуючись лише на останні модні тенденції, слід купувати за власними відчуттями та знайомлячись зі складом композиції.

Загадковість та шарм ароматизованої продукції

Кожен флакон поєднує верхні, базові та серцеві ноти, які поступово розкриваються. Умовно всі аромати поділяють на:

  • • альдегідні та ароматичні;

  • • східні, фужерні;

  • • деревні, цитрусові;

  • • квіткові, свіжі, водні;

  • • орієнтальні, пряні, гурманські;

  • • шкіряні, амброві;

  • • фруктові, ванільні, зелені.

Вся парфумерна продукція відрізняється стійкістю аромату, а та у свою чергу залежить від концентрації пахучих речовин, вмісту ефірних олій та спирту. Аромат повинен притягувати, викликати позитивні емоції. Невидимий та приємний шлейф додасть дівчині чи жінці незвичайну чарівність, впевненість у своїй вроді та індивідуальності. Тонкий флер таємничості виникає від декількох крапель, викликаючи приємні емоції у всіх оточуючих від вдало підібраної композиції. Хтось обожнює виключно французькі парфуми, а хтось у захваті від ароматів зі Сходу. Віртуальна вітрина сайту демонструє продукцію відомих брендів, а саме:

  • • Givenchy, Versace;

  • • Dolce &Gabbana та Carolina Herrera;

  • • Armani, Valentino;

  • • Nina Ricci та Victoria's Secret;

  • • Yves Saint Laurent, Moschino;

  • • Montale, Lancome;

  • • Kenzo, Lacoste;

  • • Gucci та Guerlain;

  • • Chanel, Christian Dior та інші.

Якщо молодим дівчатам підходять дуже солодкі, ванільні, квіткові запахи, то старшим жінкам краще обрати більш терпкі, свіжі парфуми. Дизайнери парфумів стверджують, що для блондинок підходять витонченіші квіткові аромати, а брюнеткам ідеально підійдуть насичені східні аромати. Сексуальним спекотним красуням потрібні яскравіші, насичені аромати, а ніжним романтичним леді підійдуть свіжі, квіткові, фруктові поєднання.

Скориставшись зручними фільтрами на сайті компанії, кожен бажаючий з легкістю зможе обрати парфум відповідного бренду, обравши країну виробника та бажане парфумерне сімейство, концентрацію рідини. Приймаючи участь у акціях до свят, буде можливість придбати не один а декілька флаконів на подарунки. 

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Досуг
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Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
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